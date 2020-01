Seit vergangenen Samstag, den 18. Januar, ist die weltgrößte Wassersportmesse boot in Düsseldorf wieder Anlaufstelle für alle Wassersportbegeisterten. Bis zum 26. Januar können (Fach-)Besucher auf 220.000 m² Ausstellungsfläche alle Facetten des Wassersports erleben. Auch der Rudersport wird auf der Messe präsentiert. Der Ruderclub Germania Düsseldorf (RCGD ) nutzt den Heimvorteil und hat einen Stand in der Nähe des Osteingangs in Halle 14 aufgebaut.

Michael Stoffels, DRV-Ressortleiter für Ruderreviere, Umwelt und Technik, hat diesen am Eröffnungstag besucht. Der RCGD, unter dem Vorsitz von Kathrin Schmack, vertritt in diesem Jahr den Rudersport mit der Ausstellung mehrerer Wander- und Rennboote, vier Ruderergometern zum Probieren und einem reichhaltigen Informationsprogramm. Also kommt gerne vorbei!

Alle Informationen zur boot 2020 sind hier zu finden.