Die Ausbreitung des Coronavirus hat zunehmend Auswirkungen auf den organisierten Sport. Durch die Dynamik der derzeitigen Infektionsausbreitung ändert sich die aktuelle Situation sehr schnell und es können derzeit keine längerfristigen Vorhersagen gegeben werden. Es ist nicht möglich, allgemeingültige Vorgaben und Empfehlungen für alle Sporttreibenden und/oder Sportveranstalter zu treffen, nichtsdestotrotz möchten wir versuchen, Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich über die aktuelle Situation zu informieren.

Als Dachverband des deutschen Sports beschäftigt sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) intensiv mit der Thematik des Coronavirus und dessen Einfluss auf den Sport in Deutschland. Der leitende Olympiaarzt hat bereits in den vergangenen Wochen aktuelle Empfehlungen vor allem für Trainingslager und Wettkampfreisen im Spitzensport herausgegeben, die auf der DOSB-Homepage veröffentlicht wurden. Dies wird auch beibehalten. Link zu den aktuellen Empfehlungen auf DOSB.de.

Internationale Veranstaltungen

Weltweit werden (Sport-)Veranstaltungen verschoben oder abgesagt. Auch das Trainingslager des Team Deutschland-Achter wurde von Italien nach Portugal (Lago Azul) verlegt. Der Verbandsarzt des DRV steht im Austausch mit Trainern und Aktiven und die notwendigen Vorkehrungen im Zusammenhang mit den aktuell stattfindenden Trainingsmaßnahmen werden in enger Abstimmung getroffen.

Auch der Weltruderverband beschäftigt sich eingehend mit dem Thema. Am 10. März hat die FISA mitgeteilt, dass die ersten beiden Weltcups in Sabaudia (Italien, 10.-12. April) und Varese (Italien, 01.-03. Mai) aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. Die FISA veröffentlicht regelmäßig aktuelle Informationen und Hinweise unter diesem Link.

Veranstaltungen des Deutschen Ruderverbands

Eine Fortbildungsveranstaltung vom 6.-8. März in der Ruderakademie Ratzeburg musste aufgrund der Absage der Referenten entfallen. Kurzfristige Änderungen sowie regional bedingte Absagen sind nicht auszuschließen, wir bemühen uns um rechtzeitige Information. Über Veranstaltungsabsagen oder -verschiebungen werden wir auf dieser Website informieren.

Der Freistaat Bayern hat Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen ab sofort untersagt. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1.000 Personen empfiehlt die bayerische Staatsregierung die Absage, jeweils nach Rücksprache mit den Behörden. Diese Maßnahme soll zunächst bis zum 19. April gelten und wird dann gegebenenfalls verlängert. Die Kleinbootmeisterschaft am 17.-19. April fällt in den kritischen Zeitrahmen, erreicht jedoch nicht die Größe, bei der eine Durchführung von vornherein untersagt ist. Wir erwarten in den nächsten Tagen eine Klärung, ob die zuständigen Behörden einer Durchführung zustimmen. Die Durchführung der 1. DRV-Junioren-Regatta am 8.-9.Mai in München bleibt unter Beobachtung. Wir rechnen hier mit einer Entscheidung bis Anfang April.

Der DRV kann keine Rechtsberatung leisten oder Entscheidungen treffen, ob Regatten durch die ausrichtenden Vereine abgesagt werden. Hier müssen die Vereine die behördlichen Empfehlungen oder Anordnungen als Grundlagen ihres eigenverantwortlichen Handelns heranziehen. Wir weisen dabei aber darauf hin, dass die finanziellen Risiken einer Absage üblicherweise nicht durch die öffentliche Hand getragen werden, solange keine Verfügungen durch die zuständige kommunale Ebene vorliegen.

Das Robert-Koch-Institut als zuständige Behörde für u.a. Infektionskrankheiten hat inzwischen Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen veröffentlicht, anhand derer die Risiken der Durchführung einer Veranstaltung beurteilt werden können. Maßgebliche Kriterien sind hierbei, insbesondere die Dauer der Veranstaltung, Gegebenheiten der Örtlichkeiten, Möglichkeiten zur Händehygiene, Teilnahme von Risikogruppen etc. Mehr dazu hier.

Weitere Informationen zum Thema

Im Allgemeinen weisen wir auf die konsequente und eigenverantwortliche Einhaltung der "allgemeinen Hygienerichtlinien" hin. Wir bitten Personen mit Krankheitssymptomen oder mit Kontakt zu möglicherweise Erkrankten im Zweifelsfall nicht zu den Wettkämpfen anzureisen. Dies betrifft Aktive sowie Betreuerinnen und Betreuer gleichermaßen.

Informationen der BZgA zum Coronavirus finden Sie hier.