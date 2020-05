Die neue Indoor Rowing Wettkampfserie vom Alster Ergo-Cup® hat es in sich: Verschiedene Einzeldistanzen werden in einer Strecke am Stück durchgefahren, aber getrennt bewertet. Und Ihr tretet gegen die gesamte Online-Indoor-Rowing-Community an. Denn Alter, Geschlecht und Gewichtsklasse werden neutralisiert. Das ist weltweit einmalig.

Spannende Streckenformate, die eine kluge Renntaktik erfordern, warten auf Euch. Für jedes erste Wochenende (Freitag bis Sonntag) der Monate Juni bis Oktober haben sich die Organisatoren etwas ganz Besonderes überlegt. Jede Wettkampf-Distanz setzt sich dabei aus mehreren kürzeren Distanzen zusammen, die je nach Streckenlänge unterschiedliche Herangehensweisen erfordern. Aber: Ihr macht zwischen den Teildistanzen KEINE Pause, sondern fahrt sie in einem Stück durch!

Für mehr Infos schaut doch einfach mal hier vorbei.