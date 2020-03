Der Weltruderverband FISA hat am Samstagabend mitgeteilt, dass auch der dritte Weltcup in Luzern (Schweiz, 22.-24. Mai) und die Final Olympic Qualification Regatta am selben Ort vom 17. bis 19. Mai abgesagt werden. Die ersten beiden Weltcups in Sabaudia (Italien, 10.-12. April) und Varese (Italien, 01.-03. Mai) wurden bereits vor einigen Tagen aufgrund des Coronavirus abgesagt. Die Rennen werden nicht verschoben oder nachgeholt.

Die FISA will am kommenden Dienstag, den 17. März 2020, mit dem Internationalen Olympischen Komitee neue Qualifikationskriterien für die Olympischen Spiele in Tokio besprechen.

Mehr dazu auf worldrowing.com.