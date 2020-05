Die für 2021 geplanten World Rowing Indoor Championships (WRICH), presented by Concept2, sollen als virtuelles Event ausgetragen werden. Die Finals sind für den 27. und 28. Februar 2021 terminiert.

Das gab die FISA gestern bekannt.

"Die FISA möchte faire World Rowing Indoor Championships organisieren und das Event für alle Aktiven weltweit zugänglich machen", so FISA-Präsident Jean-Christophe Rolland.

Weitere Details werden in den kommenden Monaten ausgearbeitet. Feststeht, dass es mehrere Wettkampfrunden geben soll. Die erste Runde ist offen für alle Aktiven, die Zugang zu einem Concept2-Ergometer (Model C, D or E with a PM3, PM4 or PM5) haben. Die finale Runde soll dann ein virtuelles Rennen werden. "Dieser trichterförmige Ansatz bis zur finalen Runde ermöglicht der FISA, eine dynamische Sportpräsentation mit einem starken Fokus auf den Geschichten der Athleten zu kreieren", so Rolland.

Mehr dazu hier