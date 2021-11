14. Schülerrudertag des BDSR

Wegen der steigenden Corona-Inzidenzen wurde der Schülerrudertag des Bundes Deutscher Schülerruderer am 13.11.2021 kurzfristig als Zoom-Meeting durchgeführt. Vorsitzender Peter Tholl bedauerte die Absage als Präsenzveranstaltung, freute sich aber umso mehr über die gute Beteiligung. Immerhin waren 85% der gesamten Stimmen anwesend.

Im Bericht des Vorstandes wurde deutlich, dass Corona auch im Schülerrudern Spuren hinterlassen hat. Teilweise waren die Schulen und die Bootshäuser geschlossen. Schulsport war lange untersagt. Der Ausweg bestand in kreativen Lösungen.

Zunächst wurde die Deutsche Schüler-Ergometer-Challenge gemeinsam mit der Deutschen Ruderjugend organisiert. Die schuleigenen Ergometer wurden an die Schüler ausgeliehen, sodass sie zu Hause die Sportgeräte nutzen konnten. Dieser Wettkampf im Winter 2020/21 war ein großer Erfolg. Insgesamt nahmen daran 2143 Sportler teil.

Dem Vorstand war aber schon im Winter klar, dass nach dem Jahr 2020 ohne großen Zielwettkampf für die Schüler auf dem Wasser im Jahr 2021 ein Regattaerlebnis organisiert werden muss. Es wurde mit den Regattaveranstaltern des Schüler-Ruder-Verbandes Niedersachsen der Deutsche Schüler-Rudercup Ende September 2021 in Hannover auf dem Maschsee geplant. Die zunehmenden Inzidenzen führten im August zur Verlegung der Veranstaltung nach Kassel.

Auf dem weitläufigen Gelände am Fuldaufer wurde die Veranstaltung mit einem durchdachten Hygiene-Konzept an zwei Tagen durchgeführt. Mit 71 Vierern und sechs Achtern war das Meldeergebnis allerdings „überschaubar“. Hier waren die Erwartungen deutlich höher. Die teilnehmenden Schüler freuten sich aber umso mehr, endlich wieder regattieren zu können.

Die Wahlen brachten keine Veränderungen im Vorstand. Peter Tholl (Osnabrück), Achim Eckmann (Hamburg) und Heinz Freund (Kassel) wurden ohne Gegenstimme wiedergewählt. Neu in den Bund aufgenommen wurden der Schüler-Ruder-Verband Nordrhein-Westfalen und die Ruderriege des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz.

Im Winter 2021/22 sollen von den Schülern wieder Ergometerwettkämpfe besucht werden. Am 11.12.2021 findet der (M)Indoorcup in Minden als Hybrid-Veranstaltung mit Rennen um

den Deutschen Schüler-Ergocup statt. Dabei nimmt jede Schule vom eigenen Bootshaus bzw. von der eigenen Sporthalle aus am Wettkampf teil. Modernste Technik macht es möglich, dass vor Ort ein echtes Wettkampferlebnis entsteht,

Am 25./26.2.2022 finden die World Rowing Indoor Championships in der edel-optics-Arena in Hamburg statt. Der Hamburger Schüler-Ruderverband hat dazu die Schüler für den Freitag an die Elbe eingeladen. An diesem Tag wird es in der mit über 100 Ergometern bestückten Halle spezielle Rennen für die Schulen geben. Viele Schulen haben bereits großes Interesse an der Teilnahme signalisiert.

Abschließend wurde intensiv darüber diskutiert, welche Möglichkeiten es gibt, das Schülerrudern nach den Corona bedingten Einschnitten wieder zu intensivieren. Mit Fortbildungen, Wettkämpfen und Hilfsangeboten will man die Anzahl der rudernden Schulen und der Schüler wieder erhöhen. Aus den Landesverbänden wurde aber auch über ermutigende Lichtblicke berichtet.