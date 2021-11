Was tut man nicht alles für einen Stutenkerl vom Kettwiger Nikolaus und einen leckeren, hausgemachten Glühwein bei der Kettwiger Rudergesellschaft (KRG)!?

Am 2. Adventswochenende heißt es für Ruderinnen und Ruderer aus ganz NRW und den benachbarten Bundesländern: "Auf nach Kettwig zur Nikolausregatta". Am Sonntag, den 5. Dezember 2021 feiert die beliebte „Kettwiger Nikolausregatta“ ihr 40-jähriges Jubiläum! Nikolausmütze aufziehen und rein in die GIG-Boote. Es gibt keinen festen Zeitplan, zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr kann jedes Boot seine Startzeit selber wählen und die 4km Wettkampfdistanz bewältigen.

Damit die Anreise sich auch lohnt, umrahmt die KRG diese letzte Regatta im Jahr erstmals mit einem gemütlichen Nikolausmarkt. Hier geht es bereits am Samstag um 14 Uhr los. Zahlreiche Stände für das leibliche Wohl, ein Lagerfeuer, der Besuch des Nikolaus und vieles mehr machen den Besuch lohnenswert.

Vor der Corona-Zwangspause in 2020 verzeichneten wir mit 150 Booten ein überaus erfreuliches Meldeergebnis. Wir hoffen, dass der Wettergott mitspielt und wir bei strahlendem Sonnenschein und winterlichen Temperaturen, sonst schmeckt der Glühwein nicht, die Regatta durchführen können.

Der Start ist am Bootshaus der Kettwiger Rudergesellschaft. Zunächst wird zwei Kilometer stromaufwärts gerudert. Nach einer Wende bei "Mitzwinkel" geht es dann mit der Strömung aber meist gegen den Wind wieder in Richtung KRG, wo sich das Ziel befindet. Am Steg bekommen dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Belohnung vom KRG-Nikolaus einen Stutenkerl geschenkt. Bei leckerem, hausgemachten Glühwein und vielen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl klingt das Ruderjahr am Nachmittag im Bootshaus und auf der Terrasse gemütlich aus.

Ausschreibung und weitere Infos findet ihr hier.

Meldungen bitte über das DRV-Verwaltungsportal.