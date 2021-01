Am vergangenen Wochenende haben die Landesjugendleitungen sowie der DRJ-Vorstand (Jugendrat) digital getagt und sich Gedanken um den diesjährigen Bundeswettbewerb gemacht. Fest steht, dass dieser, so wie er allen bekannt ist (Gemeinschaftsverpflegung, Unterbringung in Turnhallen etc.), nicht stattfinden kann.

Nach allen Abwägungen ist folgende Entscheidung getroffen worden:

Es wird eine Veranstaltung für den älteren Jahrgang (13/14 Jahre) vom 02.-04.07.2021 (Zwei-Tagesveranstaltung) stattfinden. In diesem Jahr darf jede Ruderjugend nur jeweils ein Boot für jedes ausgeschriebene Rennen melden, sodass eine Regatta mit max. 500 Personen (hoffentlich) realisiert werden kann. Ein entsprechender Ausrichter steht bereits fest und wird zeitnah bekannt gegeben.

Für die jüngeren Jahrgänge 12/13 Jahre wollen sich die Landesruderjugenden um Zielwettkämpfe innerhalb der Bundesländer bemühen.

Weitere Informationen folgen mit der Bekanntgabe des Austragungsortes in den nächsten Tagen.