Aufgrund der aktuellen Corona-Lage, der weiter steigenden Infektionszahlen in Deutschland sowie der zu erwartenden Verschärfung der entsprechenden Verhaltensregeln im öffentlichen Raum, wurde gestern in einer gemeinsamen Sitzung des Trainerrates und des Trainerteams U23 in Dortmund der Beschluss gefasst, die Bundeskaderüberprüfung in Brandenburg am 18. Dezember 2021 abzusagen.

Aufrechterhalten wird die dezentrale Überprüfung des 5000m- Ergotests im Zeitraum vom 18.-22.12.2021. Das Formblatt ist in der Amtlichen Bekanntmachung 4974 zu finden. Die Ergebnisse sind bitte bis zum 22.12.2021 um 20:00 Uhr per Mail an diagnostik@rudern.de beim DRV einzureichen.