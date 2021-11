Der Bayerische Ruderverband (BRV) hat mit Prof. Dr. Alexander Dingeldey (47) einen neuen Steuermann. Auf einem außerordentlichen Verbandstag in Zellingen wurde der Regensburger einstimmig zum Präsidenten eines der größten Ruder-Landesverbände in Deutschland gewählt. Alexander Dingeldey folgt auf Thomas Stamm, der nach erfolgreichen 13 Jahren das Präsidentenamt abgegeben hat: Er wurde voriges Jahr in Marktheidenfeld mit überwältigender Mehrheit zum (parteilosen) Bürgermeister gewählt.

Der frühere Leichtgewichtsruderer Alexander Dingeldey gehört zu den Schwergewichten im Bayerischen Ruderverband. Er war von 2006 bis 2018 Vorsitzender des Regensburger Rudervereins, er verantwortete von 1999 bis 2017 die Gesamtorganisation des Skicups der Bayerischen Ruderer mit über 150 Teilnehmern, und er organisierte 2007 die spektakuläre Bootsauffahrt und Show-Regatta zur Eröffnungsfeier der Ruder-WM in München. Alexander Dingeldey ist an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHWB) in Ravensburg Studiengangsleiter Digital Business Management und Studiengangsleiter Reiseverkehr und Reisevertrieb.

Als seine erste Amtshandlung schlug der neue Präsident seinen Vorgänger Thomas Stamm als Ehrenpräsident des BRV vor. Thomas Stamm erhielt zudem auch die Verbandsnadel mit Goldzweig und Brillanten.

„Warum tut sich jemand so ein Ehrenamt an?“ fragte Alexander Dingeldey bei seiner Vorstellung und steckte mit seiner Antwort seine nach vorwärts gerichteten Pläne ab: „Ich möchte junge Leute fördern und den Nachwuchs finden, und ich möchte den Verband weiter nach vorne bringen.“ Die Gemeinschaft sei die „DNA der Ruderer“. Dingeldey: „Wir sitzen alle in einem Boot, und es fährt nur, wenn alle mitmachen. Wir brauchen dabei nicht nur die Olympiasieger, sondern auch jene, die die Arbeit machen.“

Thomas Stamm gehört zu den wichtigen Personen im Bayerischen Sport, ein Sympathieträger für den Rudersport. Zu seinem Abschied war viel Prominenz extra nach Zellingen gekommen: Der Präsident des Bayerischen Landessportverbands, Jörg Ammon, der Ehrenvorsitzende des Deutschen Ruderverbands, Siegfried Kaidel, der stellvertretende Landrat Manfred Goldkuhle und der Zellinger Bürgermeister Stefan Wohlfahrt.

Seit mehr als 30 Jahren ist Thomas Stamm für den Rudersport aktiv. 1987 wurde er mit 26 Jahren Trainer bei der Rudergesellschaft Marktheidenfeld. 1994 wurde er dort zum Vorsitzenden gewählt. 1999 kam er ins Präsidium des Bayerischen Ruderverbands, wo er 2008 zum Präsidenten gewählt wurde. Zu seinen Abschieden als RGM-Vorsitzender und BRV-Präsident gab es viele Ehrungen: Die RG Marktheidenfeld wählte ihn zum Ehrenvorsitzenden, der BRV zum Ehrenpräsidenten und Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann verlieh ihm die „Ehrenmedaille für besondere Verdienste um den Sport“. Thomas Stamm gab sein Amt ab, weil die Doppelbelastung als 1. Bürgermeister und BRV-Präsident am Ende nicht vereinbar war.