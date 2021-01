Coastal Rowing gewinnt in Deutschland sowie international zunehmend an Beliebtheit. Das Rudern auf dem Meer, auf unruhigen oder mit Schiffahrt frequentierten Flüssen und Seen, hat nicht zuletzt das Interesse der FISA und des IOC geweckt. Wenn auch die Aufnahme der „jungen“ Sportart in das Programm der olympischen Spiele 2024 noch nicht gelungen ist, so ist dies für 2028 in Los Angeles weiter im Blick. Fans des Coastal Rowing in Deutschland können sich nun zunächst für das Jahr 2021 auf einige Highlights freuen.

Ausblick 2021

Bislang gibt es bereits viele verschiedene bestätigte Regatten, für Breiten- und Leistungssportler. Darüber hinaus warten auch Schnupperkurse auf Euch, wie beispielsweise das Coastalcamp in Stralsund. Die Ausrichter werden nötige regionale Hygienekonzepte erstellen, die den Verordnungen vor Ort entsprechen werden.

Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Termine. Die überwiegende Anzahl der Ausrichter hat bereits eine Veranstalter-Seite und wird in den kommenden Wochen - wenn nicht bereits geschehen - weitere Informationen zur Ausschreibung bereitstellen. Durch einen Klick auf die Namen gelangt Ihr direkt auf die jeweiligen Seiten.