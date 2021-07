Das erste Ruderrevier der 115. DRV-Damenwanderfahrt in Kärnten war der Völkermarkter Stausee. Durch ihn fließt die Drau. An seinem oberen und seinem unteren Ende liegen die Kraftwerke Annabrücke und Edling. Seine Ufer sind naturbelassen. Motorboote, Schwimmer, SUPs und Segelboote verirren sich nicht auf den Stausee. Gelegentlich sieht man ein oder zwei Paddler. Auf spiegelglattem, sedimentgrauem Wasser ruderten die Teilnehmerinnen am ersten Tag abwärts in die eine Richtung und gelangten rechtzeitig vor dem Gewitter mit Starkregen wieder an den Steg des Ruderzentrums Völkermarkt. Am zweiten Tag ging es aufwärts gegen die immer stärker werdende Strömung der Drau. So gab es die Wahl zwischen geringer Strömung in Ufernähe mit Angriffen von Bremsen und starker Strömung in Strommitte. Zurück ging es mit der Strömung um so schneller. An beiden Tagen rundeten Erfrischungen, Kaffee und die landestypische Cremeschnitte in der neben dem Ruderzentrum gelegenen Hafengaststätte die sportliche Aktivität ab.