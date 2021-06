Hoffnungsläufe prägen den zweiten Renntag

Während in Süddeutschland heftige Unwetter tobten, war der Wettergott in Essen gnädig. Zwar kämpfen die Athlet*innen mit seitlichem Gegenwind, aber wenigstens bleiben sie von Hagel und Regen verschont. Ab und an kommt sogar die Sonne durch und lässt den Baldeneysee bei angenehmen 21°C im Gegenlicht glitzern. Der gestrige Tag war geprägt von Vorläufen, am heutigen Freitag standen die Hoffnungsläufe auf dem Zeitplan.

Und das Wetter spielt nach wie vor mit. Bislang musste kein Hoffnungslauf witterungsbedingt ausfallen und jede Athletin und jeder Athlet hat eine faire Chance auf das Halbfinal-Ticket. Der Gegenwind kostet jedoch einige zusätzliche Sekunden und morgen wird sich zeigen, ob noch genügend Körner für die Halbfinal- und Finalläufe vorhanden sind. Enttäuschung gibt es nur bei den jungen Ruderinnen und Ruderern, die heute bei den insgesamt 62 Hoffnungsläufen ausscheiden. Glück im Unglück: die heute eher spärlich besetzten Tribünen haben dann morgen bei den Halfinals zahlreiche Zuschauer mehr.

Rückblick

Hungrig nach Wettkampf und Medaillen nach über einem Jahr Regatta-Stillstand durch Corona – anders lässt sich das Rekord-Meldeergebnis bei den Deutschen Jugend- und Jahrgangsmeisterschaften 2021 nicht erklären. Über 1.350 Meldungen von 165 Vereinen sorgen dafür, dass das Wasser auf dem Baldeneysee in Essen nicht zur Ruhe kommt. Dank sehr guter Organisation durch den ausrichtenden Essener Ruder-Regattaverein e.V., einem ausgeklügeltem Hygienekonzept und nicht zuletzt 300 engagierten Helfern, starten im 5-Minuten-Takt die Rennen von 9:00 Uhr morgens bis weit nach 18:00 Uhr abends.

Die hohe Zahl der Meldungen sorgt für einen längeren Weg in die Endläufe. So gibt es dieses Jahr das Kuriosum „Drittel-Halbfinale“, bei denen statt zwei Halbfinals nun drei ausgefahren werden. Pro Halbfinale rudern dann nur die beiden schnellsten Boote ins Finale.

Ziel: Nationalmannschaft

Bei den vielen Rennen von Donnerstag bis Sonntag geht es jedoch nicht nur um die begehrten Deutschen Meistertitel, sondern auch um die Nominierung für die U19- und U23-Nationalmannschaft. Für die U19-Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind diese Meisterschaften gleichzeitig auch die Nominierungsregatta für die Weltmeisterschaft im August in Plovdiv, Bulgarien. Auch für die U23-Ruderinnen und Ruderer geht es um mehr: Ziel ist die Europameisterschaft, die am 9. und 10. Oktober in München stattfindet.

Preise, Pokale, Schalen

Neben Bronze, Silber und Gold werden auch verschiedene Preise verliehen:

- Silberschale „Deutscher Jugend-Pokal“ für die beste Gesamtleistung

- Peter-Velten-Gedächtnis-Preis für die beste Gesamtleistung bei den U23-Achter- und Vierer-Titeln

Links, Livestream und Infos

- Vorläufe: Donnerstag 24. Juni 2021 ab 9.00 Uhr

- Hoffnungsläufe: Freitag, 25. Juni 2021 ab 9.00 Uhr

- Samstag, 26. Juni 2021

ab 9.00 Uhr Halbfinals U17 & U19

ab 10.30 Uhr Finals U23

- Finals U17 & U19: Sonntag 27. Juni 2021 ab 9.00 Uhr

Zum Livestream hier klicken

Programmheft

Meldeergebnis und Zeitplan

Qualifikationsmodus

Ausrichter: www.errv.com