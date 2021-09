Seit knapp einer Woche ist sie online, die Website der „RUDEREI“. Aus einem Relaunch der Homepage des Alster Ergo-Cups versteht sich die neu-gegründete Marke als Dienstleister für Indoor-Rowing, sowohl im Trainings- als auch Wettkampfbereich. Mit einem vielseitigen Angebot, neuem Logo und somit neuem „Gewand“ richtet sich die Ruderei an alle Indoor-Fans und die, die es einmal werden möchten.

Entstehungsgeschichte

In ihrem Ursprung führt die RUDEREI auf den vor 14 Jahren gegründeten Alster Ergo-Cup zurück. Die Idee dieser Marke wurde im Jahr 2017 dann konkreter und nun final umgesetzt. Auf den Erfolgen des Alster Ergo-Cups entwickelten sich zunächst weitere Wettkämpfe auf dem Rudergerät wie der Ergo-Marathon, die Holy-Shit Challenge sowie die Summer Erg-Series. Seit Beginn der Corona-Pandemie erfreut sich das Online-Training größter Beliebtheit. Ob im Team-Rowing, Einzelcoaching oder durch Trainingsvideos auf Abruf, hier ist für jeden das passende dabei. Bisher jedoch liefen alle Programme unter dem Namen des Alster Ergo-Cup, was bei vielen Interessierten für Verwirrung sorgte. Der Relaunch zur RUDEREI ist somit der konsequente Schritt im Rahmen der Professionalisierung und Ausbaus des Angebotes.

Vielseitige Angebote für alle

Die RUDEREI besteht im Wesentlichen aus jeweils vier Strängen im Wettkampf- sowie Trainingsbereich. Ganz bequem von zu Hause aus kann beispielsweise an einem der zahlreichen Live-Kurse teilgenommen werden. Durchgeführt werden diese von professionellen, zertifizierten Trainern und erfolgreichen Leistungssportlern. Sollte einen darüber hinaus der Ehrgeiz packen, kann die eigene Leistung in einer der vier Wettkampfbereiche unter Beweis gestellt werden. Das Jedermann-Bewertungssystem ermöglicht dabei ein Ranking zwischen jedem Alter, Geschlecht und Gewichtsklasse. So können ALLE – egal ob alt, jung, Mann, Frau, leicht oder schwer – fair gegeneinander antreten und in einer gemeinsamen Tabelle erfasst werden. Weitere Infos zu den jeweiligen Trainings- und Wettkampfformaten findet ihr hier.

Initiator Björn Schulze-Gülich freut sich über die Entwicklung der RUDEREI: „Ich bin ein großer Ergo-Fan und will die Begeisterung dafür auch an möglichst viele weitergeben. Das Ergometer eignet sich als ein gelenkschonendes, gesundes, rückenstärkendes und nicht ausschließlich ruderspezifisches Training sowie für zahlreiche Wettkampfformate. Bei uns sind alle herzlich Willkommen und eingeladen teilzunehmen“.