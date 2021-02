Der Januar-Wettkampf der Deutschen Schüler-Ergometer-Challenge (DSEC) über die 3000-Meter-Strecke hatte eine ausgezeichnete Resonanz. Im Vergleich zum Vormonat konnten die Teilnehmerzahlen um 23% auf 511 Sportler*innen aus 74 Schulen bzw. Vereinen gesteigert werden. Es kamen insgesamt 47 (!) Achter in die Wertung.

Prominenteste Starter waren die vierfache Ex-Weltmeisterin Marie-Louise Dräger und vom aktuellen Deutschland-Achter Hannes Ocik (beide Schweriner RG). Die beiden amtierenden U23-Europameister im Vierer-mit Julius Christ und Robin Goeritz errangen in ihrer Altersklasse einen Doppelsieg. Die Paraklasse gewann überlegen Nationalmannschaftsruderer Marc Lembeck in 10:00,8min. Gemeinsam gehörten die drei Letztgenannten zum siegreichen Achterteam des RTHC Bayer Leverkusen.

Die meisten Sportler*innen kamen vom Gymnasium Carolinum Osnabrück (45), gefolgt vom Bessel RC Minden (42) und der Schweriner RG (33). Erfolgreichster Verein war die Schweriner RG (4 erste, 3 zweite und 3 dritte Plätze), vor dem RTHC Bayer Leverkusen (4/2/0), dem Bessel RC (4/1/6), dem Preetzer RC (2/3/2), dem Weilburger RV (2/1/2), dem FSG Marbach (2/1/0) und dem RV Münster (2/0/0).

Schnellster unter allen Startern war wieder Dominic Imort (RTHC Bayer Leverkusen, 9:25,9min). Bei den Frauen dominierte Linda Simon (RG Angaria Hannover, 11:17,0min). Bester Junior war Sydney Garbers (Schillerschule Hannover, 9:51,9min) und beste Juniorin Katja Beerscht (RuKG Kastel, 11:19,1min). Schnellste bei den Kindern waren Moritz Bitz (11:02,9min) und Charlotte Schünemann (12:20,1min), beide vom FSG Marbach.

Den Männerachter gewann der RTHC Bayer Leverkusen deutlich vor der Schweriner RG. Dafür siegte der Schweriner Frauenachter mit Marie Louise Dräger und Martina Ocik klar vor dem Team des Osnabrücker RV. Den Juniorenachter gewann der Bessel RC Minden vor den Osnabrücker Teams vom Carolinum und vom Ratsgymnasium. Bei den Juniorinnen siegte der Weilburger RV knapp vor dem Preetzer RC und dem Carolinum.

Die gute Nachwuchsarbeit bei den Kindern brachte dem Bessel RC drei erste und zwei dritte Plätze in den Viererwertungen. Außerdem war in diesem Bereich die Schweriner RG bei den 11-jährigen Jungen erfolgreich. Zweite Plätze gab es hier noch für das Carolinum, den RTHC Bayer Leverkusen und den Preetzer RC. Sehr knappe Entscheide gab es in der Wettkampfklasse II (15 – 17 Jahre). Bei den Junioren*innen gingen die Vierersiege an die Humboldtschule Hannover (vor dem Ratsgymnasium) und an den ORC Rostock (vor dem RC Potsdam).

Unterdessen läuft bereits die Februar-Challenge über 1000 Meter.