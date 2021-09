Im September 2020 ist in Hamburg der Erste Coastal Ruderclub an der Elbe gegründet worden. Seine Ursprünge hat der Club in einer Coastal-Ruder Initiative Hamburg, die Dorothea Hory aus ihrer Begeisterung für das Coastal Rudern heraus ins Leben gerufen hat und die dann am 27.9.2020 zur Vereinsgründung führte. Vorübergehend durften einige der Gründungsmitglieder ihre privaten Coastal-Einer zunächst im Ring der Einzelpaddler lagern, die Boote wurden nach der Vereinsgründung gemeinsam genutzt.

Im Sommer 2021 konnte ein fester Standort an der Elbe, am Falkensteiner Ufer in Hamburg-Rissen auf dem Gelände des Altonaer Turn-und Sportverein gefunden werden. Hier durfte eine erste Stellage zur Lagerung der Coastal-Boote errichtet werden.

Ende August hat nun der Erste Coastal Ruderclub an der Elbe seinen ersten Tag der offenen Tür veranstaltet. Trotz leichtem Nieselregen kamen fast 40 Interessenten zum neuen Standort des Ersten Coastal Ruderclubs Hamburg an die Elbe. Die Besucher kamen aus verschiedenen Rudervereinen in Hamburg und Umgebung. Es fanden sich auch Ex-Ruderer und interessierte Anfänger aus der Umgebung ein.

Das angebotene Proberudern in den Coastal Booten auf der Elbe unter Anleitung der elberfahrenen Mitglieder wurde von fast allen genutzt. Sie kamen mit strahlenden Augen vom Elbstrand zurück. Eine Ausfahrt auf der Elbe mit ihren speziellen Herausforderungen ist eben eine wirkliche Alternative zu den bekannten Gewässern Hamburgs.

Die Vorsitzende des Ersten Coastal Ruderclubs, Dorothea Hory: „ Jetzt, im Jahr nach der Vereinsgründung möchte ich mich im Namen aller Mitglieder beim Altonaer Turn-und Sportverein dafür bedanken, dass wir auf seinem Gelände aufgenommen wurden. Unser Dank geht zudem auch an den Bremerhavener Ruderverein, der uns freundlicherweise einen Coastal-Zweier geliehen hat.“

Und Dorothea Hory, die auch selber z. B. bei der FISA-Coastal-Ruder-WM in Oeiras/Portugal im Oktober rudert, weiter: „Wir freuen uns, dass der DRV die Einrichtung eines eigenen Coastal-Ressorts zur Abstimmung auf dem Rudertag stellen wird.

Ein wichtiges Ziel für die Belebung dieses Ressorts wird es sein, geeignete Austragungsorte für Coastal-Regatten an der Nord-und Ostsee zu finden, wo in der für das Coastal Rudern passenden Jahreszeit (Frühjahr und Herbst), spannende Regatten bei Wind und Welle ausgetragen werden können. Auch küstennahe Coastal Wanderfahrten sind sehr attraktiv. Voraussetzung für ein sicheres Coastal Rudern ist allerdings eine entsprechende Ausbildung von Coastal-Steuerleuten. Hier wird der DRV entsprechende Ausbildungen anbieten müssen und zwar für Coastal Rennruderer ebenso wie für Coastal Wanderruderer. Coastal Rudern wird ein wichtiger Zweig in der Ruderfamilie werden. Hierzu bieten wir gerne unsere Erfahrungen, auch bei Sicherheitsfragen auf dem Wasser und der geeigneten Standortsuche, an.“

Bei Grillwurst und Hamburgern, später auch Kaffee und Kuchen, fand ein intensiver Austausch über das Coastal-Rudern statt, die Teilnehmer konnten den Unterschied der Boote und des Gewässers bei Wind und Welle ja selbst praktisch erleben.

Das Angebot des Ersten Coastal Ruderclubs besteht aus Coastal-Wanderrudern und Coastal-Rennrudern, da der Club sowohl über Coastal-Rennboote als auch über Coastal Boote für den Breitensport verfügt. Die Regatten werden auf dem offenen Meer küstennah ausgetragen. Ziel des Clubs ist ein nachhaltiges kontinuierliches Mitglieder-Wachstum. Dorothea Hory: „Hier sind wir auf einem guten Weg, auch die alteingesessenen Rudervereine haben einst so angefangen.“

Das nächste Ziel des Clubs ist die Anschaffung eines Coastal-Vierers als wichtiges Standbein für den allgemeinen Ruderbetrieb. Dafür reichen derzeit die geringen finanziellen Mittel noch nicht, so dass man auf Spenden oder andere Unterstützung hofft.