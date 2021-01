Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:

Wanderrudern Spezial 2021: Vier Wandertouren im Coastal-Boot – Wie plane ich eine Wanderfahrt? – die „Böckchen“ kommen – Christa Baumhöfner, mit 90 noch dabei – bequeme Rollsitze – Steuern auf Flüssen – alle DRV-Wanderfahrten und Gemeinschaftsfahrten im Überblick

Olympische Spiele: Das große Wagnis im Sommer

Ergo-Training: So verbessern und kontrollieren Sie ihre Wettkampfzeiten

Außerdem: Ratzeburg, Hamburg, Dresden: Die große Investition in die Leistungszentren, Hall of Sports: Thomas Lange, Ruderklub am Baldeneysee, Bootsversicherungen u. v. m.

Während des Lockdown können die drei ersten Ausgaben von rudersport auch digital zum Sonderpreis downgeloadet werden:

