Am vergangenen Wochenende traf sich die internationale Coastal Rowing Szene zu den diesjährigen World Rowing Beach Sprint Finals (WRBSF) in Oeiras, Portugal. Insgesamt 13 deutsche Athletinnen und Athleten waren am Start. Der Strand im Westen der Region Lissabon bot bei spätsommerlichen Temperaturen die perfekte Kulisse für spektakuläre Rennen auf dem Wasser und im Sand. Die Zuschauer sahen spannende Zweikämpfe, die zum Teil in einem Hundertstelkrimi entschieden wurden.

Auch wenn es am Ende keine Medaillen für das deutsche Team gab, reisen die Sportlerinnen und Sportler mit einer Menge Erfahrungen und vor allem viel Spaß im Gepäck zurück.

Einige Athletinnen und Athleten bleiben aber direkt vor Ort. Denn schon am kommenden Donnerstag geht es mit den World Rowing Coastal Championships (WRCC) weiter.

Die Ergebnisse im Überblick:

CW1x: Carina Hein (RC Allemannia Hamburg) verlor im Hoffnungslauf gegen Tschechien.

Maiko-Benedikt Remmers (ARGO Aurich) verpasste als Neunter im zweiten Time Trail die nächste Runde nur knapp

CMix 2x: Carina und Malte Hein (RC Allemannia Hamburg) verloren ihren Hoffnungslauf hauchdünn, mit nur 23 Hundertsteln, gegen Kanada.

CMix4x+: Diana Wagner (DRC Schleswig), Till Andreesen (RG Wiking Berlin), Harriet Wappler-Niemeyer, Marcel Schoepf und Julia Fangerau (alle Ulmer RC Donau) verloren im Hoffnungslauf gegen Japan.

CJW1x: Anouk Eichelberger (Ulmer RC Donau) verlor im Viertelfinale gegen die USA.

CJM1x: Manuel Mützel (Ulmer RC Donau) verlor im Viertelfinale gegen Tunesien.

CJW2x: Monika Bundschuh und Carla Straßburger (Ulmer RC Donau) verloren im Viertelfinale gegen Schweden.

CJM2x: Benjamin Pfarr, Sebastian Frey (Ulmer RC Donau) verloren im Viertelfinale gegen Spanien.

CJMix2x: Anouk Eichelberger, Manuel Mützel (Ulmer RC Donau) verloren im Viertelfinale ganz knapp, mit nur einer halben Sekunde, gegen die USA.

