Der bisherige Disziplintrainer Männer-Skull, Marcus Schwarzrock, tritt die Nachfolge von Brigitte Bielig als U23-Bundestrainer an. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Nachdem im A-Bereich jetzt viele Athletinnen und Athleten aufgehört haben, werden nun aus dem U23-Bereich viele junge nachrücken. Damit wird auch im U23-Bereich die Fluktation der U23-Nationalmannschaft größer sein als die Jahre zuvor. Das mitgestalten zu dürfen, ist wirklich sehr reizvoll“, so Schwarzrock, der auf zwölf spannende und erfolgreiche Jahre mit der A-Nationalmannschaft zurückblickt – Gold mit dem Männer-Doppelvierer bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 als Cheftrainer verantwortlich für zwei Gold- und eine Silbermedaillle. Hinzu kommen viele EM- und WM-Medaillen als Bootstrainer und in in seiner Verantwortlichkeit als Cheftrainer. „Das war schon eine tolle und unvergessliche Zeit mit vielen Höhen, aber auch ein paar Tiefen. Vor allem von den Spielen in Tokio hatte ich mir mehr erhofft“, so der Hamburger.

Die größte Herausforderung in der neuen Position sieht Schwarzrock darin, „wieder über alle Disziplinbereiche zu schauen. Aber genau das macht es spannend und gleichermaßen reiz- und anspruchsvoll.“ Neu ist diese Aufgabe für ihn aber nicht. Von 2013 bis 2017 war Schwarzrock bereits Cheftrainer der A-Nationalmannschaft.

Junge Sportler für Olympia entwickeln

Als Ziel hat sich der 54-Jährige gesetzt, möglichst schnell, viele Leute in den A-Bereich zu schicken. „Ich möchte die jungen Sportler für die Olympischen Spiele 2024 und 2028 entwickeln.“

Die kommenden Wochen wird Schwarzrock nutzen, um sich reinzuarbeiten und sich mit den jeweiligen Disziplinverantwortlichen zu treffen. Am 27. November trifft er im Rahmen der Langstrecke Dortmund dann das erste Mal auf „seine“ Athletinnen und Athleten.

„Wir freuen uns, dass Marcus Schwarzrock für die Position als U23-Bundestrainer zugesagt hat. Marcus ist ein sehr erfolgreicher und erfahrener Trainer. Aus seiner Zeit als Cheftrainer der A-Mannschaft kennt er sich mit der Leitung der Disziplinbereiche aus. Nachdem viele Olympioniken ihre Leistungssportkarriere beendet haben, gilt es nun, die U23-Athletinnen und Athleten für die Spitze zu formen und für die Olympischen Spiele 2024 und 2028 auszubilden. Dafür ist Marcus der richtige Mann“, so Sportdirektor Mario Woldt.