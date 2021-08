Wir sind wieder zu Gast in Salzgitter! Vom 03.-05.09.2021 findet der 52. Bundeswettbewerb mit einem Jahr Verschiebung endlich statt.

Zum gestrigen Meldeschluss wurden insgesamt 366 Sportler*innen und 158 Betreuer*innen in insgesamt 141 Booten gemeldet. Natürlich deutlich kleiner als sonst, aber pandemiebedingt findet der BW nur für den älteren Jahrgang statt und auch nur ein Boot pro Bootsklasse durfte gemeldet werden. Wie auch 2019 schon findet die Regatta über zwei Tage statt. Freitag ist die Anreise, Samstagvormittag die Langstrecke, Samstagnachmittag der Allgemeine Sportwettbewerb und Sonntag die Bundesregatta.

Wir freuen uns, dass erstmalig auch ein Boot innerhalb der Erprobungsmaßnahme SON 2x 12-16 Jahre Jung/Mäd inklusiv gemeldet worden ist.

Alle Informationen, wie das Meldeergebnis und die Zeitpläne sind auf der Bundeswettbewerb-Homepage zu finden. Ebenfalls werden dort alle Ergebnisse zeitnah nach dem Rennen veröffentlicht.

Zuschauer*innen

Das Veranstaltungsgelände wird nur für akkreditierte Personen zugänglich sein und zu dem Personenkreis gehören Zuschauer*innen leider nicht. Wir müssen die Veranstaltung so klein wie möglich halten. Da es Bereiche um den Salzgittersee geben wird, die nicht zum Veranstaltungsgelände gehören, sind diese Bereiche aber öffentlich und für jeden zugänglich. Aber: Die Rennen werden auch übertragen: Am Samstag per Audiostream und Sonntag auf Sportdeutschland-TV. Details dazu werden noch veröffentlicht.

Hygiene und Akkreditierung

Wir sind froh, dass der Bundeswettbewerb trotz anhaltender Pandemie stattfinden kann. Dafür ist die Mithilfe aller gefordert. Wir bitten alle BW-Teilnehmenden das Hygienekonzept genau zu lesen und zu befolgen, damit es für alle Beteiligten eine schöne Veranstaltung wird. Verstöße gegen das Hygienekonzept können zum Ausschluss einzelner Personen oder ganzer Ruderjugenden führen. Zugang zum Veranstaltungsgelände (s. Lageplan) haben nur akkreditierte Personen.

Akkreditierung

Der Gesundheitsfragebogen ist nur online und frühestens 48 Std. vor Anreise auszufüllen. Nach Abschicken bekommt man eine E-Mail. Diese E-Mail ist auszudrucken, zu unterschreiben (bei Minderjährigen inkl. Erziehungsberechtigte*r) und im Original zur Veranstaltung mitzubringen.

Test

Jede Person, die sich akkreditieren lassen möchte, benötigt einen negativen Schnell- oder PCR-Test zur Anreise. Dieser darf nicht älter als 24 Std. sein (vor Anreise) und soll am Besten vorab per Mail an akkreditierung@rc-am-salzgittersee.de geschickt werden (Achtung: Die Testergebnisse dürfen nicht Passwortgeschützt sein!). Ausgedruckt vor Ort geht natürlich auch.

Nur mit diesen beiden Dokumenten (Gesundheitsfragebogen im Original, Testergebnis ausgedruckt oder per Mail) ist eine Akkreditierung möglich!

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung, spannende Wettbewerbe und wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg und eine gute Anreise. Bleibt gesund.