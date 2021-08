Am Samstag hieß es wieder „Es ist Achter-Zeit“. Nach einer zweiwöchigen Pause traf sich die Ruder-Bundesliga-Familie beim „Melitta-Renntag“ in Minden. Bei der insgesamt dritten Auflage unter dem Motto „Näher dran geht nicht“ wurde den Zuschauern am Wasserstraßenkreuz bei bestem Sommerwetter wieder viel geboten.

Bei den Männern gab es eine Wiederholung des Finales aus Dortmund. Der Riemax-Achter Osnabrück forderte den Münster-Achter zur Revanche auf. In einem packenden Finale waren es aber erneut die Münsteraner, die ihren Bug über die komplette 350-m-Sprintdistanz vorne hatten. Damit hat das Team um Steuerfrau Rena Brüggemann seine Tabellenführung auf zwei Punkte ausgebaut.

Das Duell um Platz drei gewann der Lokalmatador, der Melitta-Achter Minden "Team Black" mit einem Bugball vor dem Active City Xpress feat. Fari & Friends aus Hamburg.

Erster Ligasieg für Linz

Bei den Frauen sorgte Banner Wiking Linz für eine kleine Überraschung. Das Team aus Österreich besiegte im Finale die Liga-Champions von 2019, den HavelQueen-Achter, und gewann damit erstmals in seiner Ligageschichte die Goldmedaille. Und nicht nur das – die Mannschaft um Steuerfrau Theresa Danninger ist nun Tabellenführer, punktgleich mit den Berlinerinnen. Das verspricht ein extrem spannendes Liga-Finale in drei Wochen in Münster.

Die Siegerinnen aus Dortmund, der Crefelder Ruder-Club, musste sich im kleinen Finale dem Alstersprinter aus Hamburg geschlagen geben.

Alle Ergebnisse findet ihr auch hier. Wer die Rennen verpasst hat, kann sich den Renntag noch einmal im Re-Live auf Sportdeutschland.TV anschauen.