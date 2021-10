Meinruderbild.de hat für das Jahr 2022 wieder mehrere Kalender veröffentlicht und setzt die Zusammenarbeit mit der DRJ fort. Holen Sie sich Monat für Monat den Rudersport in die eigenen vier Wände und unterstützen Sie damit auch die Arbeit an der Basis. Denn für jeden über den DRV bestellten Kalender (kalender@rudern.de) fließen drei Euro in die Kasse der Deutschen Ruderjugend.

Hier die Übersicht der Kalender:

Attention - row! 15 Euro zzgl. Porto/Verpackung

Der Klassiker im DINA3-Format. Monat für Monat tolle Bilder aus der nationalen und internationalen Ruderszene.

Wochen-Tischkalender - 12,90 € zzgl. Porto/Verpackung

Der DIN A5 Kalender ist ein praktischer Begleiter durchs Jahr und bietet Woche für Woche Platz für die eigenen Termine. Über 52 Motive aus dem Wettkampfsport, Wander- und Küstenrudern.

Familien-Kalender - 15 € zzgl. Porto/Verpackung

Von den Motiven ebenso abwechselnd wie der Attention - row!-Kalender. Ruder-Reviere, Regatta-Strecken und Action. Der Wegbegleiter durchs ganze Jahr für die Familie, die auf fünf Spalten ihre persönlichen Termine eintragen kann.

Geburtstags-Kalender - 9,50 € zzgl. Porto/Verpackung

Einmal Geburtstagsfeste eintragen und nie mehr vergessen - dieser Kalender ist jahresübergreifend.

WM-Kalender – 18,00 € zzgl. Porto/Verpackung

In Kürze erscheinen auch die WM-Kalender zu den Titelkämpfen in Racice (U23) und Plovdiv (Junioren).

Die Bestellung ist ab sofort möglich und ganz einfach: Per E-Mail über kalender@rudern.de. Kalendertitel, Stückzahl und natürlich die Lieferadresse angeben. Ab einer Bestellmenge von 10 Stück – auch kombiniert - entfallen Porto-/Verpackungskosten.