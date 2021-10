Nach der feierlichen Eröffnung am gestrigen Freitagabend stand heute die Mitgliederversammlung des 65. Deutschen Rudertages in Schweinfurt an. Knapp 200 Delegierte haben konstruktiv über die Zukunft des Deutschen Ruderverbandes diskutiert und abgestimmt. Im Fokus standen dabei die Neuwahlen des Vorstands sowie die Stellung des Sportdirektors. Fortan wird Moritz Petri als Vorsitzender das DRV-Verbandsboot steuern – mit Katharina von Kodolitsch und Torsten Gorski als seine Stellvertreter. Siegfried Kaidel wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Eingeläutet wurde die Abstimmungs-Regatta durch den Vortrag des scheidenden Vorsitzenden Siegfried Kaidel über die Präsidiumsarbeit. Im Anschluss fand die Aussprache statt, bei der sich unter anderem Heiko Köpke (Berliner RC), Lothar Trawiel (ehemaliger Bundestrainer), Einer-Weltmeister Oliver Zeidler und der vierfache Olympiateilnehmer Stephan Krüger zu Wort meldeten. Insbesondere die Sportler fordern im Bereich Leistungssport eine Struktur und Konsequenz im Verband und seitens der Trainer ein. „Es sollte ein System geschaffen werden, in dem sich die Sportler wohlfühlen. Wir müssen mehr auf Leistung gehen, statt auf Postleitzahlen zu achten“, so Olli Zeidler.

Bei den nachfolgenden Wahlen, bei denen jeweils eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich war, wurde fast allen Anträgen zugestimmt. Im nachfolgenden die wichtigsten im Überblick:

Einführung eines Fachressorts Breitensport/Para-Rudern

Einführung eines Fachressorts Coastal Rowing

Zusammenführung des Fachressorts Wanderrudern und Ruderreviere, Umwelt und Technik

4-jährige Wahlperiode für Vorstand, Präsidium und alle weiteren Organmitglieder, Rudertage sollen weiterhin im Zweijahreszyklus zur Abstimmung von Anträgen etc. durchgeführt werden

Sportdirektor obliegt zukünftig die Leitung und Geschäftsführung des Bereichs Leistungssport

Der Tagesordnungspunkt 8.1.6. §25a Sportdirektor und Leistungssport (eingereicht vom DRV-Präsidium) sorgte für eine rege Diskussion. Zukünftig soll dem Sportdirektor die Leitung und Geschäftsführung für den Bereich Leistungssport obliegen. Er übt die Dienstaufsicht sowie die Arbeitgeberrechte gegenüber allen Arbeitnehmern des Verbandes in diesem Bereich aus. Diesem Antrag wurde mit 87 % zugestimmt. „Ich freue mich, dass die Delegierten diesem Antrag zugestimmt haben. Um uns weiter zu professionalisieren und wichtige Entscheidungen zeitnah treffen zu können, ist dieser Schritt wichtig. Gemeinsam mit dem neuen leitenden Bundestrainer und dem gesamten Leistungssportteam an meiner Seite bin ich sehr zuversichtlich, dass wir schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und den Ansprüchen gerecht werden können. Für das Vertrauen in die Funktion bedanke ich mich ausdrücklich“, so Sportdirektor Mario Woldt.

Petri, von Kodolitsch und Gorski bilden den neuen DRV-Vorstand

Nach 13 Jahren als Vorsitzender hat Siegfried Kaidel heute das Ruder an seinen Nachfolger und bisherigen Stellvertreter Moritz Petri übergeben. Petri wurde mit 94,3 % der Stimmen ins neue Amt gewählt. „Ich nehme die Wahl an, vielen Dank für das Vertrauen.“ Seine Ziele mit dem DRV hat Petri bereits im Laufe des Tages mehrfach wiederholt. „Ich strebe eine Professionalisierung des Verbandes an, um den gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüchen gerecht zu werden. Ziel ist es, einen hauptamtlichen Vorstand zu etablieren, mit einem übergeordneten ehrenamtlichen Präsidium. Ich freue mich, diese Aufgabe gemeinsam mit meinen Stellvertretern Katharina von Kodolitsch und Torsten Gorski anzugehen.“

Mit Katharina von Kodolitsch ist erstmals eine Frau in den Vorstand aufgerückt. Sie bekam 86,5 % der Stimmen. Rolf Warnke, der sich ebenfalls als Stellvertreter zur Wahl gestellt hatte, bekam keine Mehrheit. Aus dem Plenum wurde Torsten Gorski als Kandidat vorgeschlagen. Gorski wurde mit 74,5 % gewählt.

Fünf neue Präsidiumsmitglieder

Das neu zusammengeführte Fachressort Wanderrudern, Ruderreviere, Technik und Umwelt wird von Michael Stoffels weitergeführt. Er bekam 96,1% der Stimmen.

Reinhart Grahn wird auch in den kommenden vier Jahren das Fachressort Bildung und Wissenschaft führen. Er wurde mit 86,2% der Stimmen wiedergewählt.

Als Vorsitzender des neuen Fachressorts Breitensport / Para Rudern wurde Axel Eimers

(RTG Wesel 1907 e.V.) mit 87,1 % neu ins Präsidium gewählt.

Tobias Weysters (Duisburger Ruderverein e.V.) rückt als Vorsitzender des Fachressorts Wettkampf ebenfalls neu ins Präsidium auf. Ihn wählten 92,6% der Delegierten.

Dr. Martina Schott leitet zukünftig das Fachressort Verbandsentwicklung und Vereinsservice. Sie wurde mit 85,8% der Stimmen gewählt.

Den Vorsitz des neu gegründeten Fachressorts Coastal Rowing übernimmt Lars Koltermann, der mit 96,0% der Stimmen gewählt wurde.

Beirat Leistungssport

Klaus Scheerschmidt (69,9%, Celler Ruderverein) wurde erneut in den Beirat Leistungssport gewählt. Neu an Bord sind mit Dr. Kathrin Thiem (73,7%, Hannoverscher Ruder-Club v. 1880) und Britta Oppelt (88,6 %, Rudervereinigung Hellas Titania Berlin e.V.) zwei ehemalige Leistungssportlerinnen.

Weitere Wahlergebnisse:

Rechnungsprüfer:

Karl-Heinz Rosarius (Wiederwahl

Andreas Eismann (Wiederwahl)

Kirsten Stanischewski (Neuwahl)

Ältestenrat:

Angela Braasch-Eggert (Wiederwahl)

Ludwig Martin Büttner (Wiederwahl)

Jürgen Warner (Wiederwahl)

Holger Siegler (Neuwahl)

Ralf Holzschuher (Neuwahl)

Verbandsrechtsausschuss:

Vorsitzender: Stefan Schröter (Wiederwahl)

Stv. Vorsitzender: Tobias Schulz (Wiederwahl)

4 Beisitzer:

Ulrike Hartmann (Wiederwahl)

Tobias Kretschmer (Wiederwahl)

Paloma Rüdel (Wiederwahl)

Christoph Knost (Wiederwahl)

Regelkommission:

Vorsitzender: Uwe Gerstenmaier (Wiederwahl)

4 Beisitzer:

Dr. Kurt Bauder (Wiederwahl) Holger Hoffmann (Wiederwahl) Karen Molkenthin (Wiederwahl) Axel Scholler (Wiederwahl)



Kaidel und Maennig zu Ehrenvorsitzenden ernannt

Als seine erste Amtshandlung ernannte Moritz Petri Siegfried Kaidel und Wolfgang Maennig zu Ehrenvorsitzenden.

Angela Braasch-Eggert, Uwe Graf und Holger Siegler wurden zu Ehrenmitgliedern gewählt.

Über Moritz Petri

Der in Osnabrück aufgewachsene Jurist mit Wohnsitz in Schäftlarn bei München ist bereits seit 2013 Mitglied des DRV-Vorstands. Zuvor hatte er sich seit 2010 als Vorsitzender der Deutschen Ruderjugend Verdienste um den Nachwuchssport erworben.