Im Rudersport werden unzählige Kilometer zurückgelegt, ob im Boot, auf dem Fahrrad oder doch auch einfach beim Joggen. Nun gibt es die Möglichkeit, diese Kilometer in Spenden umzuwandeln und so Mary’s Meals bei der Ernährung von armen Schulkindern zu unterstützen. Der Deutsche Ruderverband möchte gerne dazu beitragen, dass Sportler oder ganze Vereine an dieser Aktion teilnehmen. Wie sie funktioniert, wird nachfolgend erklärt.

Der Gedanke hinter Mary’Meals

18,30 – eine auf den ersten Blick wenig aussagekräftige Zahl, wahrscheinlich für jeden von uns. Doch nicht für Mary’s Meals! Die Organisation hat es sich als Ziel gesetzt, die Ernährung von Kindern in Armut während der Schulzeit sicherzustellen. Begonnen mit 200 Kindern im Jahre 2002 in Malawai ernährt Mary’s Meals mittlerwiele über 1,8 Millionen Kinder in 19 der ärmsten Ländern der Welt. Getreu dem Motto „Nahrung + Bildung = Hoffung“ wird versucht, den Kindern mehr Zeit zu geben, ihrer Bildung nachzugehen, anstatt um Essen betteln zu müssen. Und dabei bekommt die Zahl 18,30 dann ihre Bedeutung, denn mit 18,30 Euro kann ein Kind ein ganzes Schuljahr ernährt werden. Weitere Informationen gibt es über die Internetseite marysmeals.de

Die Aktion „Move for Meals“

Vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2021 läuft die Aktion „Move for Meals“, bei der es grundsätzlich darum geht, durch Bewegung Spenden zu sammeln. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach und ist für Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder auch Unternehmen möglich. Einzige Voraussetzung ist, Kilometer zurückzulegen, egal mit welcher Sportart, so eben auch durch Rudern! Sogar die technische Verknüpfung mit Fitness-Trackern ist möglich. Alternativ lassen sich alle Kilometer auch manuell eintragen.

Die Teilnahme

Jeder, der teilnehmen möchte, kann sich beispielsweise einen sogenannten Sponsor suchen, der bei der Erreichung eines bestimmten Kilometerwertes einen Betrag für die Aktion spendet. Alternativ kann jeder für sich selbst ein Kilometerziel einstellen und selbst spenden. Besonders in der aktuellen Zeit kann dies der kleine Motivationsschub sein, doch noch einen kleinen Lauf einzulegen oder Samstagnachmittag ins Ruderboot zu steigen. Die Aktion wird über die Seite moveformeals.de organisiert, auf der auch die Anmeldung stattfindet und der Fortschritt verfolgt werden kann.

Der Rudersport lebt von Kilometern und mit nur 18,30 Euro kann schon eine Menge erreicht werden! Wir freuen uns über jede Ruderin und jeden Ruderer, der seine Kilometer für die Aktion „Move for Meals“ nutzt! Es zählt jeder Kilometer und jeder gespendete Euro! Ganz im Vordergrund steht die Unterstützung der Schulkinder und jeder gesammelte Euro kommt auf direktem Wege bei den Bedürftigen an. Auf geht’s, let´s move for meals.