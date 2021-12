Nikolaus empfängt 102 „Caros“ an der Pyer Brücke

Die schöne Tradition konnte nach einer einjähriger Coronapause weitergeführt werden. Am 02.12.2021 veranstaltete die Ruderriege Carolinum das mittlerweile 23. Nikolausrudern. Bei Wetterbedingungen nahe dem Gefrierpunkt, machten sich insgesamt 18 Ruderboote (darunter 1x 2er, 15x 4er sowie 2x 8er) mit insgesamt über 100 Ruderinnen und Ruderern des Carolinums auf den Weg vom Bootshaus in Eversburg zur blauen Kanalbrücke in Pye, um den Nikolaus persönlich begrüßen zu können. Die gemeinsame Ausfahrt mit den älteren Schülern war für die jüngsten ein besonderes Erlebnis. In Pye wartete bereits der Nikolaus und einige Eltern, Freunde und Bekannte auf die große und beeindruckende Bootsparade. Die Ruderinnen und Ruderer begrüßten den Nikolaus mit einem dreifachen „Carolinum- hohoho!“ Der Nikolaus richtete seine besten Wünsche aus und lud daraufhin auf Kuchen und warmen Kakao im Außenbereich des Bootshauses ein. Die über 100 Schülerinnen und Schüler freuten sich nach der Ankunft über den sensationellen Verpflegungs- und warmen Kakaoservice. Dank des ausgeklügelten Coronakonzepts und des Engagements des Helferteams wurde dieser wunderbare Nachmittag ein voller Erfolg.