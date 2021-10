Am Dienstagabend wurden die Absolventen des Diplomlehrer-Lehrgangs an der Trainerakademie in Köln feierlich verabschiedet. Nils Meyer, der zuletzt mit dem Junioren-Achter bei den U19-Weltmeisterschaften in Plovdiv die Silbermedaille gewonnen hat, konnte sich über einen Abschluss mit der Note „sehr gut „ freuen. Wir gratulieren ganz herzlich.