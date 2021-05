Der Alster Ergo-Cup hat Mitte Februar ein ONLINE Team-Rowing ins Leben gerufen: 5x pro Woche leiten Sina Ingber (3-fache RBL-Siegerin), Lars Wichert (3-facher Weltmeister) und Malte Koch (Europameister 2018 BLM 4x) verschiedene Indoor Rowing Kurse per Video an - via Zoom in der Gruppe. Mit allen Dreien hat der Alster Ergo-Cup hochklassige Trainer am Start, die abwechslungsreiche, qualitativ hochwertige und motivierende 60 Minuten Programme liefern.

Jetzt in der Noch-Corona-Phase und einem Sommer mit vielleicht auch schlechtem Wetter warten zwei weitere spannende Angebote für alle Rudervereine. Jeder Verein kann Zugangscodes für das ONLINE Team-Rowing für € 29,- mtl. erwerben (regulär kostet ein Zugang € 39,- mtl.) und an einzelne Vereinsmitglieder weiterverkaufen. Kauft der Verein mehr als 10 Zugangscodes, kostet einer davon nur noch € 24,- mtl. Wichtig dabei ist, dass die Zugangscodes nicht ablaufen. Der Verein kann sich also problemlos Zugangscodes auf Reserve zulegen.

Darüber hinaus bietet der Alster Ergo-Cup jedem Verein einen Vereinszugang für € 39,- mtl. an: Der Verein darf den innerhalb der Räumlichkeiten des Vereins uneingeschränkt nutzen, egal wie viele Ergos, sprich Teilnehmer, auf der anderen Seite des Bildschirms auf ihren Ergos sitzen und gemeinsam am ONLINE Team-Rowing teilnehmen. Das setzt voraus, dass der Verein einen Onlinezugang, einen PC und einen Monitor bzw. eine Leinwand hat, auf der das Online Team-Rowing abgespielt werden kann. Idealerweise wird die Akustik über einen Lautsprecher wiedergegeben.

Da es sich hierbei um ein Angebot für Rudervereine handelt, steht davon auch nichts auf der Webseite. Solltet Ihr also Interesse haben, schreibt bitte Björn Schulze-Gülich direkt an.

info@alster-ergo-cup.info