Die Landesmeisterschaften Baden-Württemberg 2021 sind auf einem guten Weg.

Die Vorbereitung für die Landesmeisterschaft 2021 ist in vollem Gange und aktuell läuft alles nach Plan. „Aktuell gehen alle Beteiligten davon aus, dass der Termin 23. bis 25. Juli in Breisach beibehalten und unsere Landesmeisterschaft ähnlich zur gewohnten Form durchgeführt wird“, berichtet der LRVBW Leistungssport-Vorsitzende Christian Knab. Meldeschluss für die im „Ländle“ sehr beliebte Regatta mit mehreren hundert Meldungen und praktisch allen baden-württembergischen Rudervereinen, die Leistungssport betreiben, ist der 14. Juli. Gefahren wird auf auf 6 Bahnen auf einer 1000m-Strecke auf einem gestauten Teil des Rheins. Mit dem Breisacher Münster im Hintergrund, dem charakteristischen Zielturm und einer sehr naturnahen Umgebung für den Sattelplatz bietet Breisach, das auch Landesleistungszentrum des Verbands ist, einen überaus geeigneten Schauplatz für die Meisterschaften.

Am 27. April tagte die Arbeitsgruppe auf Einladung der frisch berufenen Wettkampfwesen-Expertin Karin Stephan aus Mannheim. Dabei wurde die generelle Lage, aber auch schon viele Details für die Veranstaltung im Juli besprochen. Das Team (insbesondere vom Breisacher RV) steht und freut sich auf die Regatta.

„Breisach ist mit dem LRVBW in enger Abstimmung zur Organisation der Meisterschaften. Unser Ziel ist es, unter Einhaltung aller Hygienemassnahmen eine sichere und trotzdem sportliche interessante Regatta zu organisieren“, sagte der Breisacher Regattaleiter Sebastian Salomon. Ein Hygienekonzept wurde erstellt und wird gegengelesen. Danach geht es zur finalen Abstimmung an die Behörden vor Ort in Breisach. Hier gab es in Vorgesprächen klare positive Signale, dass die Veranstaltung genehmigt wird, so es die Gesetzeslage zulässt.

Neuer Wanderpreis ausgeschrieben

Neben dem „Preis des Ministerpräsidenten“ (erfolgreichster Verein) und Preisen für die schnellsten Einer-Fahrer und -Fahrerinnen, sowie dem schnellsten Männer-Achter wird es 2021 einen neuen Wanderpreis geben: Der „Preis des Neckars“ geht dann erstmals an den schnellsten Frauen-Doppelvierer. Stifter ist der scheidende langjährige Ressortleiter Wettkampfwesen, Dietrich Besch. Damit sind sowohl für die baden-württembergischen Athleten als auch für die Athletinnen jeweils zwei Wanderpreis ausgelobt. Für den Frauen-Doppelvierer gab es in den letzten fünf Jahren auf den Landesmeisterschaften jeweils 5 bis 9 Meldungen - mit einem großen Konkurrenzkampf um den neuen Wanderpreis kann also gerechnet werden. „Drücken wir alle die Daumen, dass sich die Pandemielage beruhigt und wir uns alle zur LM in Breisach treffen können!“, äußert sich Christian Knab optimistisch.