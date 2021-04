Mit knapp 70 Teilnehmern konnte das Fachressort Wettkampf jüngst eine Rekordbeteiligung bei seiner Wettkampfrichter-Fortbildung am 20. März 2021 verzeichnen. Trotz der in Corona-Zeiten sehr selten gewordenen Regattaveranstaltungen und der deswegen zeitweise ausgesetzten Anforderungen für den Lizenzerhalt ist das Interesse unserer Wettkampfrichter:innen an Austausch und Fortbildung ganz offensichtlich sehr groß, und deshalb stand auch die Beschäftigung mit dem Regelwerk im Fokus der Veranstaltung.

Veranstaltungsaus- und Rückblick

Zuvor gab aber Fachressortleiter Rolf Warnke einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation und die Planungen für die Regattasaison 2021. Leider musste er bei dieser Gelegenheit auch bekanntgegeben, dass die Kleinbootmeisterschaften in Köln und die Junioren-Europameisterschaften in München bereits Corona-bedingt abgesagt werden mussten.

Mit großem Erfolg stattfinden konnten hingegen die Ergometer-Meisterschaften, die Mitte Februar als reines Online-Event realisiert wurden. Durch Tobias Weysters vom Orga-Team erhielten die Teilnehmer der Fortbildung detaillierte Einblicke in die Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung, abgerundet durch die persönlichen Beobachtungen von Stephan Krajewski, Holger Siegler und Daniel Pankatz, die als Wettkampfrichter beteiligt waren.

Regelkunde mit anschließender Quizrunde

Danach stand dann der große Block Regelkunde auf dem Programm. Willi Rüdel und Daniel Pankatz hatten sich dafür ein besonders kniffliges Beispiel ausgesucht, das im Plenum vorgestellt und danach in Kleingruppen bearbeitet wurde. Anschließend ging es für alle Teilnehmer zurück ins Plenum zur Vorstellung und ausführlichen Diskussion der Ergebnisse. Trotz der komplexen Aufgabenstellung und des nicht ganz trivialen Setups mit Kleingruppen innerhalb des virtuellen Zoom-Meetings klappte alles ganz hervorragend, und auch die Qualität und Intensität der Diskussion standen einer „normalen“ Veranstaltung in nichts nach.

Ein Wimpernschlagfinale gab es dann noch zum Schluss der Fortbildung bei einem mit www.sli.do realisierten Regelquiz. Hier reichte es nicht aus, alle Fragen richtig zu beantworten, auch die Schnelligkeit der Antwort war wichtig – viel Zeit zur Entscheidungsfindung hat man ja auch im realen Regattabetrieb nicht immer. Besonders gut ist das Axel Scholler gelungen, der sich mit einer Sekunde Vorsprung den ersten Platz sichern konnte.

Ein gutes Format

Ganz offensichtlich hat die gesamte Veranstaltung allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch viel Spaß gemacht, denn neben einer glatten 5-Sterne Bewertung via sli.do gab es auch per E-Mail viel Lob und positive Kommentare. Das virtuelle Format wird als sehr attraktiv und gut geeignet angesehen, nicht zuletzt wegen des geringeren Zeit- und Reiseaufwands für die nötigen Fortbildungen. Das Fachressort Wettkampf wird sich deshalb intensiv mit dem Ausbau virtueller Angebote beschäftigen, die eine ideale Ergänzung zu den ganz sicher auch weiterhin stattfindenden physischen Treffen darstellen können.

#stattregatta

Einen weiteren Testballon zu diesem Thema gibt es schon am 15. April, dem Vorabend der leider ausfallenden Kleinbootmeisterschaft. Ab 20 Uhr bietet das Fachressort Wettkampf allen WKR-Kolleginnen und Kollegen unter dem Motto #stattregatta eine Gelegenheit zum virtuellen Austausch – und zwar mal ganz ohne Regeln und Tagesordnung. Wer dabei sein möchte, erhält die Zugangsdaten von daniel.pankatz@rudern.de.