Das Wetter ließ den diesjährigen Bundeswettbewerb (03.-05.09.2021) auf jeden Fall nicht im Stich. Nicht zu warm, nicht zu kalt, kein störender Wind – perfekte Bedingungen.

Nachdem im Frühjahr 2021 durch den Jugendrat beschlossen wurde, dass der BW in Salzgitter ein anderer werden würde als sonst (nur der ältere Jahrgang, nur eine Meldung pro Rennen und pro Landesruderjugend), konnten die Planungen für den Ruderclub am Salzgittersee e.V. sowie für die Deutsche Ruderjugend (DRJ) losgehen. Corona-bedingt verlangte die Organisation einiges ab – Hygienekonzept mit besonderen Auflagen musste der Stadt vorgelegt und selbiges vor Ort penibel eingehalten werden. So durften neben den gemeldeten Sportler*innen bspw. nur vorab gemeldete Personen Zugang zum Veranstaltungsgelände erhalten, die mit Akkreditierungen ausgestattet und damit auch kontrolliert wurden. Aber an dieser Stelle seien alle BW-Teilnehmenden hoch gelobt, denn die Regeln wurden von allen vorbildlich eingehalten.

Was den Bundeswettbewerb unter anderem ausmacht und für ein weiteres Gemeinschaftsgefühl sorgt, ist die gemeinsame Verpflegung sowie Unterbringung in Turnhallen. Jedoch ließ das Hygienekonzept beides nicht zu, sodass sich jede Ruderjugend selbst um Verpflegung und Unterbringung rund um Salzgitter kümmern musste. Die Stimmung trübte dies allerdings nicht, so wurde mittags beispielsweise beim Italiener „nebenan“ bestellt und es konnte ohne Fahrtaufwand gemeinsam geschlemmt werden.

Wie auch 2019 fand der BW in verkürzter Form statt. Nach der Anreise am Freitag konnte der Nachmittag für das Training genutzt werden. Am Abend wurden alle Ruderjugenden bei der feierlichen Eröffnung im Stadion begrüßt.. Die Stimmung war mit der untergehenden Sonne schon auf einem Höhepunkt, denn mit Schlachtrufen und Laola-Wellen konnten sich alle auf das Wochenende einstimmen.

Samstagvormittag ging es dann mit der Langstrecke über 3000m los, die die Bayerische Ruderjugend mit einem Gesamtpunktestand von 642 für sich entscheiden konnte. Auf dem 2. Platz landete die Berliner Ruderjugend und Sachsen-Anhalt gewann den Pokal für den 3. Platz. Am Nachmittag ging es direkt mit dem Allgemeinen Sportwettbewerb im Stadion weiter. Aufgeteilt in drei Abteilungen gingen die Ruderjugenden nacheinander an den Start und konnten sich auf dem Ergometer oder im Weitsprung unter Beweis stellen. Da es in diesem Jahr keine Riegeneinteilung und keine Vermischung der Ruderjugenden gab, war die Punktevergabe auch eine andere. So gab es erstmals eine relative Punktewertung, die dieses Jahr auch mal anderen Bundesländern als sonst den Vortritt lies. In der 1. Abteilung gewann Bayern Gold, Silber ging nach Thüringen In der 2. Abteilung gewann Sachsen-Anhalt vor Brandenburg und in der 3. Abteilung holte sich Mecklenburg-Vorpommern vor Nordrhein-Westfalen den Sieg. Gesamtsieger wurde die Bayerische Ruderjugend vor Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Am Sonntag fand die Bundesregatta über 1000m statt und auch hier strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch viele Gesichter bei der anschließenden Siegerehrung. Platz 1 ging an die Ruderjugend Sachsen-Anhalt, Zweiter wurde die Berliner Ruderjugend und Rang drei sicherte sich die Ruderjugend Sachsen.

Ganz besonders freute es die Organisatoren, dass erstmalig ein Rennen innerhalb der Erprobungsmaßnahme (Jung/Mäd inklusiv 2x 12-16 Jahre) stattfinden konnte und die beiden Sportler alle drei Wettbewerbe mit Bravour meisterten. Unter großem Applaus nahmen die beiden Stuttgarter ihre Medaillen freudestrahlend entgegen.

Die Siegerehrung auf dem Platz der Mannschaftszelte setzte der Veranstaltung zum Abschluss die Krone auf. Fotos mit Maskottchen Rudi, eine gemeinsame Laola-Welle (die gar kein Ende nehmen wollte), jubelnde Eltern außerhalb des Veranstaltungsgeländes und ein gut gelaunter Moderator, Michael Hein, ließen die Stimmung eine ganz besondere werden, sodass von dem ein oder anderen auch ein Tränchen verdrückt werden musste.

Vielen Dank an alle BW-Teilnehmenden, an alle Ruderjugenden und den Ausrichter Salzgitter, für drei tolle Tage am Salzgittersee. Wir kommen gerne wieder.