Am kommenden Wochenende finden die U23-Europameisterschaften in Kruszwica (Polen) statt. Der Deutsche Ruderverband reist mit einer großen Mannschaft – insgesamt 88 Sportlerinnen und Sportler gehen in 19 Bootsklassen an den Start – zu den europäischen Titelkämpfen. „Wir haben wie in den vergangenen Jahren hauptsächlich Sportler, die nicht bei der U23-WM dabei waren, nominiert. Ausnahmen sind die Ersatzleute der WM. Dazu zählen Hanna Grimm (BW1x), Franz Werner (BM1x), Nikita Mohr (BML1x), Annabell Bachmann (BW8+) und Paul Burger (BM8+)“, erklärt U23-Bundestrainerin Brigitte Bielig.

Letzter Feinschliff im gemeinsamen Trainingslager in Berlin-Grünau

Die Athletinnen und Athleten haben sich größtenteils in ihren Vereinen oder den regionalen Stützpunkten vorbereitet. Den letzten Feinschliff haben die Teams in der vergangenen Woche in Berlin-Grünau vorgenommen. „Das Training läuft gut, Sportler und Trainer sind voll motiviert und es konnten sich alle Boote weiterentwickeln“, freut sich Bielig und ergänzt. „Die wechselnden Bedingungen erinnern eher an April. Aber so konnten wir auch etwas Wellentraining üben und fühlen uns im „kleinen Rahmen“ nun gut vorbereitet auf die EM. Die Stimmung in der Mannschaft ist auf jeden Fall gut und wir freuen uns, dass es bald los geht.“

Erwartungen nicht zu hoch setzen

Für viele Teilnehmenden ist es die erste Regatta auf internationaler Ebene. Nach den tollen Erfolgen bei der U23-WM im Juli in Racice will Bielig die Erwartungen deshalb nicht zu hoch setzen „Wir haben viele junge Sportler dabei, denen wir die Chance geben möchten, internationale Erfahrungen zu sammeln. Viele andere Nationen sind mit der WM-Besetzung am Start. Deshalb müssen wir mal schauen, was so drin ist.“

So ist Rumänien mit 15 und Italien mit 16 Booten wieder stark vertreten. Das Gesamtniveau der EM ist generell gestiegen, sicherlich auch bedingt durch die lange Durststrecke der fehlenden internationalen Vergleichsmöglichkeiten durch die weltweite Coronapandemie“, so die U23-Bundestrainerin, die sich in einem sicher ist: „Für die Zukunft muss der Stellenwert der EM im DRV gut überdacht werden. Dieser internationale Wettkampf wird in den neuen Rahmenrichtlinien des DOSB für die Länderbewertung des U23-Bereiches eine Berücksichtigung finden. Hier müssen wir uns über unseren Leistungsanspruch und Vorbereitungszeiträume weitere Gedanken machen.“

Das Programm

Am Samstag stehen die Vor- und Hoffnungsläufe auf dem Programm. Am Sonntag geht es dann schon um die Medaillen. Alle Ergebnisse und einen Livestream findet ihr hier