Alle reden davon, doch unsere Kinder und Jugendlichen vom Torgauer Ruderverein setzen den Naturschutz in die Praxis um!

Die Torgauer Ruder-Jugend hat in Eigenregie in den Herbstferien einen Umwelttag veranstaltet und dabei aus einem alten ausrangierten Ruderboot einen überdimensionalen Lebensturm gebaut und stellten es auf unserem Vereinsgrundstück gut sichtbar für Passanten auf. Dabei haben die Kinder sowohl die Vorbereitungen selbst organisiert, wie auch den Bau komplett allein in die Hand genommen. Dieser bietet nun einen Lebensraum für verschiedene Kleintiere, Insekten und Vögel.

Wir – als Vorstand – sind sehr stolz über so viel Eigeninitiative und Engagement für die gute Sache, die unsere Kids bei diesem Projekt gezeigt haben.