In knapp drei Monaten ist Start der Ruder-Bundesliga in Werder an der Havel geplant. Mittlerweile lässt die Corona-bedingte Situation wieder Licht am Ende des Tunnels erkennen. So besteht die Hoffnung, die RBL im Jahr 2021 durchführen zu können. Vielleicht motiviert die Aussicht auf Lockerung der Verordnungen und das Frühlingswetter noch weitere Teams zur Teilnahme.

Das Organisationskomitee aus dem Fachressort Wettkampf hat zur besseren Planung für alle Beteiligten einen Entscheidungstermin festgelegt. Die so genannte „Go/NoGo Entscheidung“ wird am 19.04. in Abstimmung mit den Veranstaltern und den beteiligen Teams getroffen werden. Hier wird über die Ruder-Bundesliga Saison 2021 entschieden, ob und in welcher Form sie durchgeführt werden kann.

Verlängerter Meldeschluss und weitere Neuigkeiten

Bis dahin haben interessierte Vereine noch die Möglichkeit sich anzumelden – sowohl im Männer- aber insbesondere auch im Frauen-Bereich. Der neue, verlängerte Meldeschluss ist der 01.04.2021. Über das neue Anmeldetool lässt es sich dieses Jahr ganz einfach und schnell online anmelden. Hier gelangt ihr zum Formular.

Auch bezüglich der Ausrichter gibt es Neuigkeiten. Die bisherigen Termine wurden bereits Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben. Der bislang ausstehende Ausrichter für den dritten Renntag konnte nun besetzt werden. „Mit Dortmund und dem Phönixsee haben wir einen weiteren hochkarätigen Ausrichter gefunden. Wir wissen, dass es in diesem Jahr nicht leicht sein wird einen Wettkampftag auszurichten und sind daher umso dankbarer.“, freut sich Nils Warnke. Der ursprüngliche Termin des 31.07 wurde in dem Zuge auf den 07.08 verlegt.

Neu in diesem Jahr sind erstmals auch Inklusionsrennen, die in Form von Einlagerennen stattfinden werden. Ressortleiter Rolf Warnke betont: „Wir möchten damit das Inklusionsrudern in Deutschland weiter fördern, auch mit Perspektive auf die Special Olympics 2023 in Berlin.“

In den kommenden Wochen wird über rudern.de über weitere Neuigkeiten rund um die RBL berichtet.

Seid mit dabei in der stärksten Sprint-Liga der Welt!