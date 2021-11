Workshop - Fördermöglich-keiten für Vereine

Wie kriege ich eine internationale Jugendbegegnung finanziert? Was gibt es für Zuschüsse über den Bund bzw. die Deutsche Sportjugend und wo kann ich vielleicht noch an anderen Stellen Geld für meine Vereinsaktivitäten bekommen?

Neben einem Input möchten wir mit euch in den Austausch kommen und schauen, was es für weitere Möglichkeiten gibt, um an Fördermittel für den eigenen Verein zu kommen. Wir sind sehr gespannt, wie es bei euch läuft und was ihr den anderen Vereinen als Tipp zusätzlich mitgeben könnt.

Der Workshop findet am Montag, den 29. November 19:00 – 21:00 Uhr statt und wird geleitet von Marcel Sura. Die Teilnahme ist kostenlos und ihr könnt 2 LE's für die Lizenzverlängerung anerkannt bekommen. Kommt hier gerne auf uns zu.

Anmelden könnt ihr euch hier.