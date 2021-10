Die zweite Ausgabe der European Rowing Coastal Challenge in Marina di Castagneto (Livorno) hat gestern Morgen begonnen. Los ging es mit der Eröffnungszeremonie und den Ausdauerwettkämpfen, heute folgt die Beach-Sprint-Qualifikation. Morgen finden die Finalläufe auf dem Tyrrhenischen Meer und der Insel Elba statt, die den 175 angemeldeten Athleten aus 15 europäischen Ländern (Italien, Österreich, Estland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Litauen, Norwegen, Holland, Polen, Spanien, Schweden, Schweiz und Ukraine) besondere Emotionen bieten.

Die Französin Claire Bove, Laure Tarantola und die Italienerinnen Federca Cesarini und Valentina Rodini, die Silber und Gold im Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen in Tokio 2020 gewonnen haben, traten gestern Nachmittag in einem reinen Testrennen im gemischten Vierer mit Steuermann an (Italien+Frankreich ,Steuermann ist der Italiener Alessandro Calder vom Ruderverein Genua). Das Team „Tokio“ trat gegen die starke Konkurrenz des deutschen Vereins aus Flensburg an, dem Protagonisten der letzten European Rowing Coastal Challenge in Portugal. Levke Schacht, Anja Nordmann, Kim Sarah Gaude, Lea Michel, gesteuert von Joost Dobroszczyk, machten den Olympiamedaillengewinnern das Leben schwer, gaben sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen. Auch wenn olympisches Rudern und Coastal Rudern demnächst beide olympisch sind, so zeigt dieses Rennen dennoch, dass es zwei verschiedene Dinge sind.

Was das offizielle Endergebnis betrifft, so hat sich der norwegische Männer-Doppelzweier mit dem Vize-Olympiasieger von Tokio 2020 im Männer-Einer, Kjetil Borch, und Oscar Helvig (B-Finalist im Vierer in Tokio) als Vierter qualifiziert, während die sechste Olympia-Medaillengewinnerin bei der ERCC2021 in Marina di Castagneto, die Polin Agnieska Kobus-Zawoiska, den Lauf des gemischten Doppelzweiers gewann.

Heute um 11 Uhr zeichnete der Bürgermeister von Castagneto alle Olympiamedaillengewinner von Tokio 2020 in Marina di Castagneto aus.

