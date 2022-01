Im November hatte der Verband eine Referentenstelle für Verbandsentwicklung ausgeschrieben, um die Gremien des Verbandes bei der Entwicklung einer neuen Struktur hauptamtlich zu unterstützen.



Wir freuen uns sehr, für diese wichtige Aufgabe eine alte Bekannte in unseren Reihen begrüßen zu können. Ab dem 01. Februar verstärkt Conny Stampnik das Team der DRV-Geschäftsstelle in Hannover. Sie wird die organisatorische Leitung des Projekts „Strukturreform“ übernehmen und den Vorstand sowie die Arbeitsgruppen bei ihrer Arbeit unterstützen.



Nach sieben Jahren als Jugendsekretärin verließ Conny den Verband im Januar 2017, um sich anderen Aufgaben im organisierten Sport und im Bereich ehrenamtliches Engagement zu widmen. Nach Einsätzen in Sachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kehrt sie nun mit vielen Erfahrungen und Ideen zurück. „Ich freue mich sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit Conny. Als Vorsitzender der Deutschen Ruderjugend habe ich Ihre Arbeit und ihre offene Art sehr zu schätzen gelernt und bin überzeugt, dass sie bei der Entwicklung einer neuen Struktur wichtige Impulse setzen wird“, so der Vorsitzende des DRV, Moritz Petri.



Auch Conny freut sich auf die Rückkehr zum DRV. „Manchmal braucht man diesen Blick aus der Ferne, um alles aus einer neuen Perspektive betrachten zu können. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den alten sowie neuen Kolleg*innen“.



Herzlich willkommen zurück Conny!