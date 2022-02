Am heutigen Dienstag, den 08.02.2022, nahm die Geschäftsstelle des Deutschen Ruderverbandes an einem Online-Workshop teil, welcher von unserem Kooperationspartner DAK-Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband Gesundheitssport und Sporttherapie e.V. initiiert und geleitet wurde. Moderatorin Saskia Gräfingholt stellte wichtige und interessante Informationen vor, wie man Bewegung in den Büro-/ Home-Office-Alltag einstreuen kann, um seine physische und psychische Gesundheit zu stärken.

Zu Beginn erfolgte ein kleines Bewegungs-Warmup, bei dem sich alle Teilnehmenden streckten, um den Körper zu aktivieren. Darauf aufbauend folgte ein Informationsvideo über das Immunsystem, wie dies gebildet wird und wie man dies durch Bewegung verbessern kann.

Weitere Kernelemente waren neben der körperlichen Aktivität auch die Atmung und Achtsamkeit. Empfehlungen wie zum Beispiel einer Bewegungszeit von mindestens 150 Minuten pro Woche nachzukommen und die Unterbrechung der Sitzzeiten wurden mitgegeben sowie weitere Tipps, um mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Zum Ende hin wurde es nochmal aktiver, in dem alle Teilnehmenden drei verschiedene Bewegungs- und Dehnübungen mitmachten. Eine kurze Frage-Antwort-Runde rundete den circa 50-minütigen Workshop ab.

Der DRV ist sehr daran interessiert weiterhin das Thema Gesundheit mit einem hohen Stellenwert zu versehen und will sich in diesem Bereich fortbilden und weiterentwickeln. Die Geschäftsstelle wird daher einmal im Monat an den Online-Workshops teilnehmen. Darüber hinaus werden an den Bundesstützpunkten sowie innerhalb der Geschäftsstelle betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen ausgebildet. Die mehrwöchige Weiterbildung wird von unserem Partner, der DAK-Gesundheit, finanziert und gefördert. Ziel ist es bundesweite Experten innerhalb des Verbandes auszubilden, die Maßnahmen im Gesundheitsbereich steuern und weiterentwickeln können sowie als Ansprechpartner fungieren. Weitere Informationen dazu gibt es hier: http://www.dak.ahab-akademie.de/.

Vielen Dank an dieser Stelle an die DAK-Gesundheit und den Deutschen Verband Gesundheitssport und Sporttherapie e.V. für die Bereitschaft und Weitergabe der Informationen. Gerne wieder!