DRJ-Ausbildung Juleica Teil B

Endlich war es so weit – vom 02. Dezember bis zum 05. Dezember 2021 konnte das langersehnte Juleica-Seminar Teil B in Präsenz stattfinden! Am Donnerstag um 18 Uhr ging es los.

Nachdem trotz Komplikationen mit der Deutschen Bahn alle gut und sicher angekommen waren, begann das Kennenlernen schon beim leckren, ersten Abendessen. Die Gruppe wuchs schnell zusammen, sodass wir den Donnerstagabend – nach einigen Kennenlernspielen und einer Ideenbörse das Rudertraining im Verein betreffend – schon zum gemeinsamen Morden beim Werwolfspielen nutzten.

Am Freitag, Samstag und Sonntag lernten wir während des interessanten Programms einiges über das Trimmen von Booten, die Deutsche Ruderjugend (DRJ), Prävention von sexualisierter Gewalt im Rudersport, die Planung und Durchführung von Wanderfahrten, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Dynamiken innerhalb einer (Ruder-) Gruppe.

Auch selber waren wir aktiv. Neben einigen Spiel- und Sporteinheiten in der etwas kühlen Sporthalle, gestalteten wir das Seminar bei der Morgenzeitung, dem Kick, dem Spieleturnier und der Abendglocke aktiv mit.

Aber am Ende waren wir uns alle einig: Der beste Programmpunkt war definitiv „Kaffee, Tee und Kekse“, welcher glücklicherweise im Verlauf des Wochenendes fünfmal wiederholt wurde ;-) Auf diesem Seminar haben wir als Gruppe nicht nur eine neue Maßeinheit entdeckt, sondern uns auch so gut verstanden, dass das nächste (private) Treffen schon in der Planung ist.

Ein großes Dankeschön für dieses tolle Wochenende von uns allen geht an Paula, Jost, Michael, Andreas und das Team der Küche in der Ruderakademie, das uns kulinarisch bestens versorgt hat!

Die nächste Ausbildung findet vom 31. März bis 3. April in Ratzeburg statt …