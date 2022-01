Am vergangenen Samstag haben die Wettkampfrichter-Fortbildung sowie die Tagung der Regattaveranstalter des Deutschen Ruderverbandes digital stattgefunden. Tobias Weysters (Ressortvorsitzender Wettkampfsport) führte durch die von Jens Wiesner und Michael Keschka organisierte Veranstaltung. Als Referenten der jeweiligen Themenschwerpunkte unterstützten auch die anderen Ressortmitglieder dabei, die zahlreichen Teilnehmer durch den Tag zu begleiten und die anschließenden konstruktiven Diskussionsrunden zu leiten.

Den Vormittag, mit knapp 100 Teilnehmern, bildete die WKR-Fortbildung. Tobias Weysters und Nils Warnke gaben dabei Einblicke in die Digitalisierung im Wettkampf und einen ersten Ausblick auf das zukünftige Meldeportal. Im Anschluss übernahm Holger Siegler, der den Regattakalender der kommenden Jahre präsentierte, gefolgt von Thea Leube, die über das Schiedsrichtern unter Corona-Bedingungen referierte.

Mit einem interaktiven Quiz unterhielt Lucas Hesselmann die Teilnehmer in seinem Bericht zur Aktualisierung der Jungen- und Mädchen-Bestimmungen des Deutschen Ruderverbandes. Tiefe Einblicke, mit Hinblick auf Streitfälle des Verbandsrechtsausschuss, gab Stefan Schröter. Den Abschluss machte Willi Rüdel zur Regelkunde. In Kleingruppen wurden hier verschiedene Lösungsfindungen von den Wettkampf-Ressortmitgliedern betreut und anschließend im Plenum vorgestellt.

Großes Interesse an der Digitalisierung

Mit einem überwiegend neuen Teilnehmerfeld aus knapp 45 Personen ging es am Nachmittag in die Veranstaltertagung. Erneut präsentierte Holger Siegler den Regattakalender, bei dem sich im Anschluss erste Interessenten für die Sprintmeisterschaften 2023 gefunden haben. Im Anschluss an die Präsentation zur JuM-Bestimmung, referierten Tobias Weysters und Nils Warnke zur Digitalisierung im Wettkampfwesen. Insbesondere der Ausblick auf das Meldeportal sowie die zentrale Regattasoftware sorgten für Begeisterung unter den Teilnehmern, die mit großer Befürwortung das Projekt begrüßten. Gleich mehrere Teilnehmer bekundeten ihre freiwillige Mitarbeit. Georg Grützner referierte im Anschluss über die Wettkämpfe unter Corona-Bedingungen. Im Fokus standen dabei die Aspekte der Hygienekonzepte und der Möglichkeiten eines digitalen Regattabüros.

Positives Feedback der Teilnehmer und Organisatoren

Der Fachressortvorsitzende Wettkampf, Tobias Weysters, zeigte sich im Anschluss des Tages sichtlich zufrieden. „Wir hatten heute bei beiden Veranstaltungen eine sehr gute Teilnehmerzahl und haben durch die virtuelle Veranstaltung auch noch eine umweltfreundliche Sitzung gehabt. Der Austausch war aus meiner Sicht sehr wichtig, da die Erkenntnisse direkt in unsere weitere Arbeit einfließen werden“. Auch in Zukunft ist es denkbar, an dem virtuellen Konzept zu diesen Veranstaltungen festzuhalten. Einen Anfang macht der Folgetermin zur Regeldiskussion, die am Samstag zu kurz kam. Weitere Infos dazu folgen in Kürze.