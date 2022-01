Gerade im Rudersport benötigen Ausbilder und Trainer exzellente sportfachliche Kenntnisse. Der Nordrhein-Westfälische Ruderverband NW RV hat mit einem neu konzipierten umfangreichen Lehrgangsprogramm allein im letzten Jahr 85 Trainer-C ausbilden können. Hinzu kommen über 200 Lizenz-Erneuerungen.

NW RV-Vorstandsmitglied Frank Baumgard hatte hierfür vier C-Trainer-Ausbildungslehrgänge konzipiert und organisiert. Weitere Ausbildungen haben die Bundesfreiwilligen der Deutschen Ruderjugend an der Ruderakademie Ratzeburg und Sportstudierende an der TU Dortmund unter Volker Grabow absolviert.

„Daneben“ fanden 2 Präsenz- und 9 Online-Fortbildungen mit über 200 Teilnehmern statt, die zu C- und B-Trainer-Lizenzverlängerungen führten. Hervorzuheben ist auch die Ausbildung von 18 Gymnasiallehrerinnen und -lehrern, die den Rudersport nun an die Schulen bringen werden - ein seit längerer Zeit bereits erkannter Entwicklungspunkt.

Die in den letzten Jahren erarbeiteten Konzepte wurden von den Teilnehmern einhellig begrüßt, insbesondere die Angebote zum E-Learning. Hierdurch konnte die Vermittlung der Lehrinhalte effektiver gestaltet werden, unter gleichzeitiger Wahrung – wenn nicht sogar Verbesserung - der Lehrgangsqualität. Auch die Aufteilung der Lehrinhalte auf Lehrgänge für Leistungsport und für Breitensport haben voll eingeschlagen. „Unsere Ausbildungsbilanz 2021 kann sich sehen lassen. Frank Baumgard und allen an Vorbereitung und Durchführung Beteiligten gilt ein großer Dank für ihre innovative Arbeit. Wir wollen dieses Erfolgskonzept fortsetzen, auch wenn wir im kommenden Jahr das Ergebnis von 2021 quantitativ kaum toppen können“, lobt NW RV-Vorsitzender Wilhelm Hummels.

Weitere Infos findet Ihr hier.

Mit den im Februar geplanten Café-Tagen in Mülheim an der Ruhr steht eine weitere wichtige Weiterbildungs-Veranstaltung des NW RV an. Dort geht es für die Vereinsvorstände u.a. um die Integration neuer Mitglieder in das spezifische Vereinsgeschehen sowie um aktuelle, auch rechtliche, strukturelle und operative Themen für die Vereinsführung.