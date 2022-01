Am 16.1.2022 fand der 70. ordentliche Rudertag des SRVN als Online-Veranstaltung mit 25 Teilnehmern statt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte 2021 an den Schulen erst ab Juni wieder gerudert werden. Im Sommer fanden dann einige Veranstaltungen statt: Abiturprüfungen (mit Ruderprüfungen), Regatten, Tagesfahrten, Anfängerausbildung, Fortbildungen etc.

Ausführlich ging Vorsitzender Peter Tholl auf die gemeinsam mit der Deutschen Ruderjugend und dem Bund Deutscher Schülerruderer im Winter 2020/21 erfolgreich durchgeführte Deutsche Schüler-Ergometer-Challenge ein. Höhepunkt auf dem Wasser war die Landesschülermeisterschaft am 11./12.9.2021 auf dem Maschsee in Hannover. Zwei Wochen später starteten zahlreiche Schüler*innen aus Niedersachsen beim Deutschen Schüler-Rudercup in Kassel. Die Veranstaltungen waren glänzend organisiert und alle Sportler freuten sich, dass sie wieder regattieren konnten.

Peter Tholl dankte allen Schülern, Protektoren, Helfern und insbesondere seinem Vorstandsteam für die im abgelaufenen Jahr geleistete Arbeit: „Der SRVN und die Mitglieder sind – auch während der Corona-Pandemie - breit und auf hohem Niveau aufgestellt.“ Die Entlastung des Vorstandes nahm Ehrenmitglied Thomas Sielenkämper vor. Bei den Wahlen gab es lediglich Veränderungen bei den Beisitzern (Patrick Gewohn für Thomas Krummel und Ben Friedrichs für Fritz Marcinczak).

Für 2022 sind mehrere Regatten geplant. Es wurde Optimismus verbreitet im Hinblick auf die Durchführung der Veranstaltungen. Die Protektoren betonten, dass ein nationaler Zielwettkampf für die rudernden Schüler*innen von sehr großer Bedeutung ist.