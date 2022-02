Das ist stets das Motto der BFD-Einsatzstellentreffen. Zum fünften Mal trafen sich insgesamt 12 Anleiter*innen der Einsatzstellen am vergangenen Samstag, um Aktuelles aus der DRJ zu erfahren und untereinander Erfahrungen auszutauschen. „Genau dafür ist das Treffen da. Erfahrungen weitergeben, Informationen austauschen und voneinander lernen. Toll, das letztendlich wieder zahlreiche Anleiter*innen zusammen kamen und die Gelegenheit nutzten“, resümiert Bildungsreferent Andreas König.

Zu Beginn führte Jugendsekretär Marcel Sura durch die Veranstaltung und stellte Neuigkeiten aus der DRJ und dsj vor. So gibt es z. B. die neue Landingpage freiwillig-ja.de, die alle wichtigen Dinge rund um den Freiwilligendienst (FSJ, FÖJ, BFD) aufzeigt und damit ein zentraler Anlaufpunkt für Interessierte werden soll. Die Freiwilligen selbst hatten solch eine Plattform gefordert, was zeigt, dass Forderungen durchaus Früchte tragen und umgesetzt werden. Ab morgen geht auch die Stellenanzeigenseite online, die alle Anzeigen der Träger und Vereine zentral auflistet.

Vorrangiges Ziel des Einsatzstellentreffens ist es jedoch stets Zeit zum Austauschen zur Verfügung zu stellen und diese wurde auch ordentlich ausgenutzt. Von den Aufgaben eines BFDlers/einer BFDlerin über Erfolgsrezepte für die Nachfolgeregelung und die Möglichkeiten einer Hospitation in einem anderen Verein war alles mit dabei. „Alte Hasen“ geben ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz an die neuen Anleiter*innen weiter und Netzwerke werden geschaffen. Ein rundum erfolgreiches Format für alle Beteiligten.