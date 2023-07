224 Sportler:innen rudern in Mainz gegen Krebs

„Achtung: Los!“ 56 Teams rudern am 16. Juli 2023 auf dem Rhein gegen Krebs und für den guten Zweck

Oliver Zeidler wird Botschafter der Stiftung Leben mit Krebs

Am Sonntag, den 16. Juli 2023 legen sich 224 Ruder:innen auf dem Mainzer Rhein für Krebspatient:innen in die Riemen. Bei der bereits 15. Mainzer Benefizregatta treten in diesem Jahr 56 Vierer-Mannschaften in Gig-Doppelvierern die rund 350 Meter vor dem Mainzer Bootshaus an. Amateure und Profis aus Mainz und der Region haben die Einladung der Stiftung Leben mit Krebs in Kooperation mit dem Mainzer Ruder-Verein angenommen und legen sich für den guten Zweck in die Riemen. Gestartet wird in vier Kategorien – Frauen, Männer, Mixed und in der Meisterklasse. Mit dem diesjährigen Erlös der Regatta wird die Stiftung das bewegungs- und sporttherapeutische Beratungs- und Betreuungsangebot in der interdisziplinären Ambulanz des UCT Mainz weiter ausbauen sowie Forschungsvorhaben zum Thema „Körperliche Aktivität und Sport mit Krebs“ unterstützen. Zudem wird das Projekt der Stiftung Kinderkrebsforschung „Verbesserung der Lebensqualität von chronisch kranken und krebskranken Kindern und Jugendlichen“ gefördert.

Das erste Rennen des Tages startet um 10 Uhr. Ort des sportlichen und karitativen Geschehens ist der Rhein auf Höhe des Bootshauses des Mainzer Ruder-Vereins (MRV). Von Krebs betroffene Patienten starten ebenfalls in den regulären Rennen. Der Sport und die Regatta wollen Betroffenen und ihren Angehörigen Mut machen und zeigen, zu welcher Leistung man trotz der Diagnose Krebs in der Lage sein kann.

Ohne das Engagement des Mainzer Ruder-Vereins 1878 e.V., der sich seit 2005 als Ausrichter an der Organisation der Regatta beteiligt, und seiner zahlreichen ehrenamtlichen Helfer:innen wäre ein solches Event gar nicht erst möglich. Weit im Vorfeld der Veranstaltung werden über 20 erfahrene Ruder:innen für die Ausbildung der meist unerfahrenen Teams zur Verfügung gestellt. Heribert Karches, Vorstandsvorsitzender des MRV, erläutert die Motivation seines Vereins: „Als ruderisches Aushängeschild der Region ist uns die Veranstaltung natürlich eine willkommene Gelegenheit, für unseren Sport und unseren Verein zu werben sowie die Werte des Rudersports in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen und für jeden erfahrbar machen.“

Im Rahmen der Veranstaltung freut sich die Stiftung Leben mit Krebs, Oliver Zeidler, den in Luzern am vergangenen Wochenende gerade erst frisch gekürten Sieger des Gesamt-Weltcups im Einer zum Botschafter der Stiftung Leben mit Krebs zu ernennen. Wie kaum ein anderer steht er als zweifacher Welt- und Europameister sowie dreifacher Deutscher Meister im Einer seit Jahren für hart erkämpfte Erfolge im deutschen Rudersport. Zeidler, der in Schwaig bei Erding zuhause ist und für die Frankfurter Rudergesellschaft Germania startet, ist der perfekte Vorzeigeathlet für die Stiftung. Klaus Schrott, Vorsitzender des Vorstandes, äußert sich: „Oliver ist für uns und für die Patient:innen mit Krebs – die Menschen, die für uns im Mittelpunkt stehen – ein wahrer Leuchtturm. Kämpfen lohnt sich sowohl im Ruderboot als auch für ein besseres Leben mit Krebs.“ Oliver Zeidler zu seiner neuen Rolle: „Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, zum Botschafter der Stiftung ernannt zu werden. Diese Aufgabe gibt mir die Chance, meine Leidenschaft zum Rudersport zu nutzen und auf die positiven Einflüsse von körperlicher Aktivität und Sport auf Gesundheit und auch Genesung hinzuweisen.“