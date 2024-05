25. Mai 2024: „Tag des muskelbetriebenen Wassersports" auf der Spree

440 Ruder- und Kanuboote auf der Innenstadt-Spree zwischen Oberbaum- und Lessingbrücke

Rudern und Kanufahren ist auf der Innenstadt-Spree normalerweise verboten. Einmal im Jahr wird eine Ausnahme gemacht. Am 25. Mai 2024 ist es wieder soweit: Ruder: innen und Kanut: innen werden zwischen 9 und 14 Uhr quer durch Berlin unterwegs sein – vorbei am Bundeskanzleramt, am Reichstagsgebäude, an der Museumsinsel und am Nikolaiviertel.

Der Landesruderverband und der Landes-Kanu-Verband organisieren gemeinsam die Stadtdurchfahrt auf der Spree zwischen Oberbaumbrücke, Mühlendamm-Schleuse und Lessingbrücke in Moabit. Die Boote werden von Ost nach West oder von West nach Ost fahren. Ruderboote sind nur mit Steuermann oder -frau zugelassen.

Mehr als 1000 Ruderinnen und Ruderer in über 200 Booten aus Berlin und ganz Deutschland haben sich angemeldet. Die Kanuten nehmen mit über 400 Aktiven in 240 Booten teil.

„Das Spektakel sollte sich niemand entgehen lassen. Wir werben mitten in Berlin für umweltfreundlichen Wassersport. Wir zeigen: Berlin ist auch auf dem Wasser immer eine Reise wert“, sagt Thomas Haun, Präsident des Landesruderverbands Berlin.