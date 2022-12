27. NWRV Indoor-Cup" - „Deutsche Indoor-Rowing Meisterschaften" am Sonntag, den 05.02.2023 in Essen-Kettwig!

Am Sonntag, den 5. Februar öffnet "Deutschlands Ergo-Tempel Nr.1" endlich wieder seine Pforten.

Der Deutsche Ruderverband hat entschieden, dass die "Deutschen Meisterschaften im Indoor-Rowing" wieder in Präsenz in der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums in Kettwig ausgetragen werden. Es ist mittlerweile das 5. Mal, dass diese Titelkämpfe im Rahmen des "NWRV Indoor-Cup" stattfinden.

Der Deutsche Ruderverband und der Hauptsponsor, die Firma Concept2 Deutschland, tragen die Meisterschaften mit Vorläufen und Finals an einem Tag in Essen-Kettwig aus. Ein steiniger Weg also bis zum Meistertitel! Alles wird auf den großen Leinwänden zum Mitverfolgen zu sehen sein.

Auf folgenden Distanzen wird um den Titel gekämpft: 1000 (Mädchen/Jungen/Masters), 1500 Junior:innen und 2.000 m Senior:innen. Auch die Kategorie Para wird angeboten.

Also nutzt die Zeit zwischen den Jahren und spult einige Kilometer auf eurem Concept2 Indoor Rower ab und bereitet euch bestmöglich auf die DRV Indoor Rowing Meisterschaft 2023 vor.

Die Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet. Meldeschluss ist am Mittwoch, den 25.01.2023 um 18 Uhr!

Alle DRV-Mitgliedsvereine können sich über das Verwaltungsportal anmelden: https://verwaltung.rudern.de/event/show/2522

Alle Nicht-Mitglieder können sich hier anmelden: https://www.kettwiger-rg.de/ic-meldung