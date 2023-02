„27. NWRV Indoor-Cup" - „Ruderergometer- Meisterschaften"

Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause dürfen am Sonntag, den 05.02.2023, insgesamt 651 Sportler:innen in der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums wieder an den Start gehen und um den Deutschen Meister Titel kämpfen!

Im letzten Jahr hat das Organisationsteam der Kettwiger Rudergesellschaft e.V. Ruder:innen aus ganz Deutschland digital zusammengebracht. Diese digitalen Wettkämpfe waren eine schöne Alternative, die vor allem Vereinen mit einer weiten Anreise die Teilnahme vereinfacht oder sogar ermöglicht hat. Das Feeling der Ruderparty war aber digital nicht ansatzweise vergleichbar mit der großen Veranstaltung in Kettwig!

Daher ist die Freude groß, dass die Party dieses Jahr wieder vor Ort starten kann!

Das Ausrichterteam der Kettwiger Rudergesellschaft (KRG) bereitet sich fieberhaft auf das Ruderergometer-Event des Jahres vor! Im Rahmen des "27. Indoor-Cup" des Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verbandes (NWRV) werden dann zum fünften Mal die "Deutschen Ruderergometer- Meisterschaften" des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums ausgetragen.

Die Veranstaltung hat nichts von ihrem Reiz verloren!

Die KRG als Ausrichter blickt dabei auf eine lange Tradition und Erfahrung zurück. Bereits zum 25. Mal richtet die KRG den „NWRV-Indoor Cup“ aus. Die außergewöhnliche und zuschauerträchtige Präsentation hat dem Event Weltruf verschafft. Bereits zwei Mal 2010 und 2013 wurden die Europameisterschaften in der THG-Halle ausgetragen. Dieser Erfolg ist auch auf die Treue der Sponsoren zurückzuführen. Ohne die große Unterstützung der Sparkasse Essen, Concept2 GmbH (Gerätehersteller), Vivawest und vielen weiteren Partnern wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. 651 Ruder:innen aus über 90 Vereinen aus dem kompletten Bundesgebiet haben ihre Meldungen abgegeben und machen sich auf den Weg in die Ruhrgebietsmetropole. Die jüngsten Athleten sind gerade mal 12 Jahre alt. Der älteste Teilnehmer kommt aus Berlin und wird in diesem Jahr 67 Jahre alt. Die virtuelle Streckenlänge, welche auf dem Concept2 Indoor-Rower zurückzulegen ist, bewegt sich je nach Altersklasse zwischen 1.000m und 2.000m.

15-18 Jährigen Junioren*Innen und offene Klasse müssen sich Vorentscheidungen stellen!

Für die 15-18 Jährigen Junioren*Innen und die Eliteruderer ist es ein steiniger Weg bis zum Meistertitel! Zunächst müssen am Vormittag in den Vorentscheidungen ab 9.30 Uhr aus den zum Teil riesigen Starterfeldern die besten zehn Athleten*Innen für das Finale ermittelt werden. Nachdem die 1. Bürgermeisterin der Stadt Essen, Frau Julia Jacob, gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen aus Sport, Politik und Wirtschaft um 12:15 Uhr die Finalentscheidungen feierlich eröffnet, geht es dann im Hexenkessel von Kettwig unter Scheinwerferlicht und untermalt von fetziger Musik und einer launigen Moderation um Bronze, Silber und Gold. Der erfolgreichste Verein aus Nordrhein-Westfalen bekommt vom Sprecher des Vorstandes des Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verband, Wilhelm Hummels, einen Concept2 Indoor-Rower als Sachpreis überreicht.



Sportdeutschland.TV überträgt live aus der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums!

Wer nicht vor Ort sein kann, der verpasst auch zuhause am Bildschirm nichts, denn auf rudern.de gibt es den Livestream zur Veranstaltung und ab der Eröffnungsfeier um 12:15 Uhr überträgt sportdeutschland.tv das Spektakel aus „Deutschlands Ergo-Tempel Nr.1“ live.

Auch der WDR wird mit einem Fernsehteam vor Ort sein und zu Beginn der Woche eine Zusammenfassung der Titelkämpfe ausstrahlen.

Der Eintritt für Zuschauer*Innen ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Teilnehmer*Innen und Besucher*Innen werden dringend gebeten den Parkplatz am Schwimmzentrum Kettwig (Im Teelbruch 10, 45219 Essen) anzufahren und den kostenlosen Shuttle-Service zu nutzen!!!

Zeitplan:

Vorläufe: 09:30 Uhr – 11:45 Uhr

Eröffnungsfeier: 12:15 Uhr – 12:30 Uhr

Finals: 12:35 Uhr – 17:30 Uhr

Weitere Infos & Ergebnisse finden sich unter: www.indoor-cup.de