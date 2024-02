28. NWRV Indoor-Cup - Deutsche Ruderergometer-Meisterschaften in Essen-Kettwig

723 Ruderinnen und Ruderer kämpfen um die Titel

Am kommenden Sonntag wird die Sporthalle des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Essen-Kettwig geflutet! Aber nicht mit Wasser, sondern mit Scheinwerferlicht. Seit Tagen werkeln rund 80 ehrenamtliche Helfer:innen und die Eventpartner:innen, damit sich Kettwigs gute Sportstube in “Deutschlands Ergo-Tempel Nr.1” verwandelt. Es wird eine Showarena mit einer riesigen Bühne und zwei Großbildleinwänden aufgebaut, damit man die Rennen auf den Concept2 Ruderergometern optimal verfolgen kann.

723 Athleten aus ganz Deutschland haben zum NWRV Indoor-Cup und den Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften gemeldet. Bereits zum 26. Mal übernimmt die Kettwiger Rudergesellschaft die Ausrichtung dieses Mega-Events. Die jüngsten Teilnehmer:innen sind gerade mal 11 Jahre jung. Der älteste Teilnehmer kommt aus Essen. Rainer Budweg ist 80 Jahre alt. Aber neben der Masse wird auch viel Klasse in der Ruhrmetropole am Start sein. In der offenen Frauenklasse versucht die Lokalmatadorin Lene Mührs (Kettwiger RG) ihren Meistertitel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Die amtierende U23 Vizeweltmeisterin im Achter kratzt auf den virtuellen 2.000 Metern an der 7-Minutenmarke. Die Münsteranerin Julia Tertünte möchte es ihr im Leichtgewichtsbereich gleich tun. Sie gewann im Vorjahr in der Klasse der unter 61 kg leichten Frauen in der Spitzenzeit von 7:09,8 Minuten.

Im vergangenen Jahr sorgte die Leverkusenerin Kathrin Marchand bei den Para-Ruderinnen in der Klasse PR3 der 30-39 Jährigen mit 7:18,4 Minuten für eine viel umjubelten Weltrekord im Ergo-Tempel. In diesem Jahr ist der Bundestrainer der Para-Ruderer, Marc Stallberg, fast mit seiner kompletten Mannschaft am Start. Für die Kandidaten, welche bei den Paralympischen Spielen Ende August dabei sein wollen, ist dies ein Pflichtwettkampf, denn bereits in einer Woche findet die abschließende Mannschaftsbildung statt.

Es ist also viel los in “Deutschlands Ergo-Tempel Nr.1” Die Vorentscheidungen beginnen bereits um 9:30 Uhr. Wenn alle Finalteilnehmer ermittelt sind, wird die 1. Bürgermeisterin der Stadt Essen, Julia Jacob, gemeinsam mit den beiden Präsidiumsmitgliedern des Deutschen Ruderverbandes, Marc Hildebrandt und Tobias Weysters, und dem Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verband, Wilhelm Hummels, diese Titelkämpfe um 12:15 Uhr eröffnen. Zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr laufen dann die Entscheidungen, an wen Bronze, Silber und Gold vergeben werden. Nähere Details sind im Programmheft nachzulesen.

Der Eintritt für die Zuschauer ist frei. Es wird dringend darum gebeten den ausgeschilderten Shuttle-Parkplatz anzufahren. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit die Rennen auf “sportdeutschland.tv” oder im Live-Ticker zu verfolgen.

Außerdem findet im Rahmen der Meisterschaft die Siegerehrung der diesjährigen Women's Rowing Challenge statt.