2x Finale, 5x Halbfinale, 2x Viertelfinale und 4x Hoffnungslauf – die Bilanz nach Tag 1 in Paris

Nach einer Verschiebung der Vorläufe von Mittwoch, den 02.08.2023, auf Donnerstag, den 03.08.2023 starteten heute die Junioren Weltmeisterschaften in Paris.

Bei schwierigen Bedingungen mit Regen und Schiebewind kämpften unsere Athlet:innen um den Einzug in die Viertelfinals, Halbfinals oder teilweise schon um das Finale. Alle 13 Boote des DRV gingen heute an den Start.

Um 8:42Uhr machte unser JM1x mit Ole Hohensee (Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) den Anfang auf der Pariser Olympiastrecke für 2024 und das ziemlich souverän. Mit drei Bootslängen Vorsprung konnte er sich den Sieg im Vorlauf und die Qualifikation für das Viertelfinale morgen Nachmittag sichern.

Ein paar Minuten später legte Julia Stöber (Kettwiger Rudergesellschaft e.V.) im JF1x nach und zog mit dem 3.Platz im Vorlauf ebenfalls ins Viertelfinale ein.

JW8+ und JM4+ direkt im Finale am Sonntag

Der Juniorinnen-Achter mit Geburtstagskind Nike Versace (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V.), Melina Lindenmuth (Mannheimer Ruder-Verein „Amicitia“ e.V.), Leonie Goller (Ruderverein Friedrichshafen e.V.), Leni Kötitz (Ruder-Club Potsdam e.V.), Sara Grauer (Ruderverein Münster von 1882 e.V.), Klara Oenings (Ruderclub Sorpesee 1956 e.V.), Florentina Riffel (Ruder-Club Potsdam e.V.), Alina Krüger (Rudervereinigung Kappeln im Turn- und Sportverein Kappeln von 1876 e.V.), Emma Lauri Mehner (Steuerfrau / Desdner Ruder-Club 1902 e.V.) siegte souverän mit 4 Sekunden Vorsprung und sicherte sich so das einzige Finalticket des Vorlaufes.

Ebenso siegreich war der Vierer mit Steuermann mit Leon Gronbach (Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.), Sebastian Hopf (Ruderverein Münster von 1882 e.V.), Levin Burkhart (Ruderclub Nürtingen e.V. 1921), Amadeus Maus (Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V.) und Steuermann Leonard Rieth (Hanauer Ruderclub Hassia e.V.). Sie präsentierten sich selbstbewusst und fuhren das Rennen auf hohem Niveau bis zum Schluss - ein verdienter Einzug ins Finale.

5 Boote direkt im Halbfinale am Samstag

Die beiden Zweier ohne Steuerfrau/Steuermann konnten sich nach soliden Rennen über einen Platz im Halbfinale freuen.

Die Jungs des JM4- (Keno Salzmann, Alvar Flöter (beide Frankfurter Rudergesellschaft `Germania´1869 e.V.), Jakob Rastetter und Simon Gimplinger (beide Hanauer Ruderclub Hassia e.V.)) überholten in einem beeindruckenden Endspurt noch die Rumänen und sicherte somit den Sieg im Vorlauf und sendeten ein Zeichen an die Konkurrenz.

Auch der JM4x mit Cornelius Conrad (Dresdner Ruder-Club 1902 e.V.), Kjell Richter (Rudervereinigung Kappel im Turn- und Sportverein Kappeln von 1876 e.V.), Oscar Krause (Ratzeburger Ruderclub e.V.) und Lorenz Grimm (Schweinfurter Ruder-Club Franken von 1882 e.V.) überzeugte mit der schnellsten Zeit aller Vorläufe in dieser Bootsklasse. Ebenso konnten die Mädels des JW4x (Tjorven Schneider (Ruderverein Münster von 1882 e.V.), Lena Giesing (Crefelder Ruder-Club 1883 e.V.), Antonia Nake (Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V.) & Lea Hafke (Ruderverein Empor e.V.)) ihren Vorlauf für sich entscheiden und damit den direkten Halbfinaleinzug perfekt machen.

4 Boote müssen den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen

Helena Wegener (Ruderklub am Wannsee e.V.), Stina Steffen (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V.), Viola Heidacher (Hallsche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884) und Lilly Waske (Dresdner Ruder-Club 1902 e.V.) müssen im Vierer ohne Steuerfrau den Umweg über den Hoffnungslauf morgen gehen. In ihrem Vorlauf konnte sich nur der Erste direkt für das Finale qualifizieren. Die Athletinnen von Stephan Froelke wurden Dritte hinter den Siegerinnen aus Italien und Rumänien.

Auch Julia Irmler (Ruder-Club Witten e.V.) und Lea Berkemeyer (Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund) müssen im Doppelzweier in den Hoffnungslauf, nachdem sie nach 1000m ihre knappe Führung abgeben mussten und hinter der starken Konkurrenz aus Norwegen, Irland und Australien ins Ziel kamen. Ebenso in den Hoffnungslauf muss der Doppelzweier der Junioren mit Leonhard Goez & Yannik Sens (beide Ruderklub am Wannsee e.V.).

Im letzten Rennen der Vorläufe musste sich der Junioren-Achter den starken Briten geschlagen und sich mit Platz 2 zufriedengeben. Da auch hier nur der Erste des Vorlaufes direkt ins Finale einzieht, muss der Achter morgen in den Hoffnungslauf.

Adrian Bretting zieht positive Bilanz nach den Vorläufen

U-19 Bundestrainer Adrian Bretting zieht ein Fazit nach den Vorläufen und gibt einen Ausblick auf die Chancen in den Halbfinals und Hoffnungsläufen: „Das war ein ordentlicher Beginn und in allen Rennen ein guter Auftritt unserer Mannschaft. Neun Boote stehen bereits in der nächsten Runde. Dabei hat mir vor allem gefallen, wie mutig und engagiert unsere Mannschaften die Rennen bestritten haben. Die vier bevorstehenden Hoffnungsläufe trüben die Bilanz da auch nicht. Hier kam bei allen Booten nur der Vorlaufsieger weiter und die Mehrzahl der Boote für die Halbfinals und Finals in diesen Rennen werden sowieso über die Hoffnungsläufe ermittelt. Ich bin mir sicher, dass alle vier Boote das Ticket zur nächsten Runde lösen werden. Unsere Vorbereitung war gut und das wird sich auch dort zeigen.“



Update zum Zeitplan

Aufgrund der herrschenden Wetterbedingungen werden die Finalrennen von Sonntag (06.08.) auf Samstag, den 05.08. vorgezogen. Das heißt, dass am Samstag alle Halbfinals am Vormittag und alle Finals am Nachmittag stattfinden werden. Die Halbfinals C/D entfallen. Die Finals C/D ergeben sich direkt aus den Hoffnungsläufe am Freitag.