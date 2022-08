„3. Ratzeburg Rowing Challenge“ findet am 29. Oktober statt

Immer am letzten Samstag im Oktober findet die Ratzeburg Rowing Challenge (RRC) statt. In diesem Jahr ist es der 29. Oktober. Der Start ist um 11:00 Uhr auf dem Domsee. Anschließend geht es auf den Ratzeburger See und zurück nach Ratzeburg. Alle, die Lust auf eine Rallye im Skiff haben, sollten sich das besondere Feeling beim Massenstart mit 200 Booten nicht entgehen lassen. Zudem können sich alle Teilnehmenden mit dem aktuellen Meister (U19, Leichtgewicht) im Einer und Achter, Christian Petrulat, dem Sieger von Henley (Masters) im Einer, Wilken von Behr, und dem zweifachen Olympiasieger im Einer, Thomas Lange, messen.

Alle Ruderinnen und Ruderer aus dem In- und Ausland sind in allen Altersklassen (siehe Ausschreibung) herzlich willkommen. Für Verpflegung, Getränke und gute Stimmung ist gesorgt, sowohl am Freitagabend bei der Startnummernausgabe als auch nach der Regatta am Samstag!

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier