40. Kettwiger Nikolausregatta“ lockt nochmal über 750 Ruderer an die Ruhr!

Eine Ruderregatta Anfang Dezember? Bei der Kettwiger Rudergesellschaft (KRG) hat das schon eine lange Tradition. Am kommenden Sonntag, den 4. Dezember ist es im Kettwiger Ruhrbogen wieder soweit. Zur mittlerweile „40. Kettwiger Nikolausregatta“ empfängt die KRG zum Saisonausklang noch einmal über 750 Ruderinnen und Ruderer aus ganz NRW aber auch Athleten aus Berlin, Niedersachsen, Hessen und Bayern wollen sich die einmalige, gemütliche Atmosphäre an der Regattastrecke im Kettwiger Ruhrbogen nicht entgehen lassen. Der selbstgemachte Glühwein und die Reibekuchen sind Land auf Land ab berühmt und berüchtigt und dafür lohnt es sich in die Riemen zu legen. Für das leibliche Wohl ist also wie immer ausreichend gesorgt. Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht.

Der erste Start in den Vierern und Achtern ist für 10 Uhr vorgesehen. Auf dem vier Kilometer Rundkurs zwischen KRG Bootshaus und Mitzwinkel herrscht dann bis 14:30 Uhr reger Betrieb. In dieser Zeit werden alle 134 gemeldeten Boote über die Strecke gehen. Am Steg erwartet die Ruderinnen und Ruderer der Kettwiger Nikolaus, der den Teilnehmern zur Belohnung einen Stutenkerl überreicht. Gegen 15:30 Uhr erfolgt die Siegerehrung!

Während der Regattazeit ist die Ruhr für die normale Schifffahrt gesperrt. Besucher können zusätzlich den Parkplatz der Kettwiger Tennisgesellschaft nutzen!

